В Германии согласились поставлять Украине зенитные САУ Gepard

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт дала разрешение оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann продавать Украине технику, необходимую для борьбы с оккупантами РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вооруженные Силы Украины пополнят свой арсенал немецкими зенитными самоходными установками Gepard. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время конференции по безопасности на немецкой базе "Рамштайн", сообщает Spiegel.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По итогам сегодняшней конференции на авиационной базе "Рамштайн", министр обороны Ламбрехт разрешила KMW продавать системы Gepard в Украину. Речь идет о 50 комплексах, которые находятся на вооружении немецкой армии.

"Это важный вклад, поскольку мы обеспечиваем активную охрану воздушного пространства над Украиной", — отметила она.

Отмечается, что это заявление должно положительно повлиять на общественные настроения, поскольку в последнее время усилилось давление на федеральное правительство, чтобы оно, наконец, поставило тяжелое вооружение в Украину. Призывы к этому поступали не только от немецкого истеблишмента, но и от зарубежных партнеров, особенно в отношении танков, которые уже давно стали символом нового уровня военной помощи в общественных дискуссиях.

Напомним, что подержанные ЗСУ Gepard уже были перепроданы компанией KMW в Бразилию и Катар, где они использовались или будут использоваться для обеспечения безопасности на летних Олимпийских играх и чемпионате мира. Также танки Gepard закупила Румыния.

Ранее Фокус рассказывал об особенностях танков Gepard. ЗСУ Gepard разработаны в 1963 году фирмой Krauss-Maffei Wegmann (KWM). Установка сделана на базе шасси танка Leopard 1. Танковую башню инженеры заменили на новую башню кругового вращения с двумя автоматическими 35-мм пушками Эрликон и двумя радиолокационными станциями.