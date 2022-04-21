Канцлеру ФРГ Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине, — Spiegel

По данным немецких журналистов, позиция канцлера по отношению к Киеву не устраивает не только оппозицию, но и депутатов внутри коалиции в Бундестаге.

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Канцлер Германии Олаф Шольц может быть отправлен в отставку из-за отказа поставлять тяжелое вооружение Украине. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Spiegel.

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Журналисты отмечают, что уже на следующей неделе действующая оппозиция может запустить процесс отставки канцлера Германии Олафа Шольца, политикой которого не устраивает даже депутатов внутри коалиции. Причиной для объявления недоверения может стать нерешительность председателя правительства в вопросе поставки тяжелого вооружения Украине, которая продолжает противостоять ВС РФ.

По данным Spiegel, на следующей неделе лидеры блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые являются членами оппозиции в Бундестаге, планируют внести проект резолюции об отправке Киеву необходимого оружия, если этот вопрос не будет урегулирован самим Олафом Шольцом.

"Споры о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера . В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся более насущными. Если Шольц продолжит выступать против поставок тяжелого вооружения — канцлеру придется ожидать соответствующего заявления от фракции Союза на следующей неделе", — говорится в материале издания.

Журналисты не исключают, что проект резолюции от оппозиции может набрать необходимое количество голосов в Бундестаге, а документ, как утверждает Spiegel, готовы поддержать также представители коалиции.

Члены "Союза" ХДС/ХСС также возмущены, что канцлер Германии Олаф Шольц принимает все решения в "автократической манере", не принимая во внимание позиции отдельных фракций и своих союзников по партии СДПГ.

Напомним, в начале апреля издания Politico писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц затягивает решение о поставках тяжелого вооружения Украине. Журналисты утверждали, что ряд немецких топ-политиков оказывали давление на главу правительства, чтобы он одобрил выделение около 100 танков.

18 апреля издание Spiegel сообщило, что в Бундестаге раскритиковали Олафа Шольца из-за его позиции относительно отправки тяжелого вооружения Украине. На следующий день, 19 апреля, президент США Джо Байден провел переговоры с лидерами ЕС и НАТО, по итогам которых Олаф Шольц заявил, что Германия исчерпала свои запасы оружия и не может отправить вооружение Киеву.