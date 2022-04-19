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Байден провел переговоры с ЕС и НАТО по Украине: о чем договорились лидеры Запада

Богдан Соловьев
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Фото: The White House | Джо Байден провел переговоры с ЕС и НАТО по Украине

Руководство Евросоюза и Североатлантического Альянса выступили за увеличение военной помощи Украине, в том числе поставки артиллерийских систем, и рассмотрели возможность введения новых санкций против РФ.

Во вторник, 19 апреля, президент Джо Байден провел переговоры в видеоформате с лидерами Евросоюза и НАТО, в ходе которых обсуждались эскалация войны в Украине и активизация ВС РФ на Донбассе. Фокус в одном материале собрал позиции всех участников экстренного совещания.

Переговоры Байдена с ЕС и НАТО по Украине — позиция США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в ходе видеоконференции союзники подтвердили свою поддержку Украины в условиях полномасштабного вторжения ВС РФ. По ее словам, Джо Байден провел переговоры с лидерами ЕС и НАТО по оказанию дальнейшей помощи Киеву.

"Лидеры подтвердили свою солидарность с украинским народом и осудили гуманитарные страдания, вызванные ничем неоправданным вторжением России. Они также обсудили свои соответствующие дипломатические обязательства и скоординированные усилия по продолжению серьезных экономических издержек для привлечения России к ответственности. Они договорились продолжать тесно координировать свои усилия, в том числе работать с G7, ЕС и НАТО", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Президент США Джо Байден по итогам переговоров заявил, что Вашингтон будет направлять Украине больше артиллерийских орудий для обороны от ВС РФ.

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Джо Байден провел переговоры с ЕС и НАТО по Украине
Фото: Andrew Harnik, Pool

Переговоры Байдена с ЕС и НАТО по Украине — позиция Великобритании

По состоянию на 21:30 по киевскому времени, пресс-служба администрации премьер-министра Великобритании не публиковала пресс-релиз по итогам переговоров Джо Байдена с руководством ЕС и НАТО, в которых также участвовал глава британского правительства.

Вместе с этим, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин, заявил, что не видит перспектив для дипломатического урегулирования полномасштабной войны в Украине.

"Боюсь, сейчас нет простого способа найти дипломатическое или переговорное решение (для урегулирования войны — ред.)… Мы сейчас находится на том этапе, чтобы сделать все возможное, чтобы Владимир Путин потерпел полную неудачу в Украине", — продолжил Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании также считает, что Королевство должно поставлять Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку полномасштабная война против ВС РФ переходит на новый этап.

"Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка в виде большего количества артиллерии, именно это мы им и предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки… Срочность сейчас еще больше, потому что Путин перегруппировал свои силы и начал новое наступление на Донбассе. Мы знали, что эта опасность возникнет", — продолжил Джонсон, выступая в Палате общин.

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Джонсон не видит перспектив для дипломатического урегулирования войны в Украине
Фото: today.com

Переговоры Байдена с ЕС и НАТО по Украине — позиция Италии

В заявлении правительства Италии сказано, что лидеры стран ЕС и НАТО в ходе переговоров выразили глубокую обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями и необходимостью скорейшего прекращения огня, чтобы положить конец страданиям украинцев.

"Был достигнут консенсус относительно необходимости усиления давления на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций, и усиления международной изоляции Москвы. Было подтверждено общее обязательство диверсифицировать источники энергии и тем самым снизить зависимость от российских поставок", — сказано в сообщении на сайте правительства.

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Италия выступает за введение дополнительных санкций против РФ
Фото: Corriere della Sera

Переговоры Байдена с ЕС и НАТО по Украине — позиция Североатлантического Альянса

В заявлении НАТО сказано, что западные лидеры осудили недавнее наступление ВС РФ на Востоке Украины, которое причиняет "еще больше человеческих страданий".

"Лидеры подчеркнули, что президент Путин должен немедленно прекратить войну, и согласились с важностью навязывания Москве еще более высоких издержек, пока он этого не сделает (президент РФ не прекратит войну в Украине — ред.). Генсек НАТО проинформировал своих коллег о работе по укреплению сдерживания и обороны Альянса, подчеркнув, что блок сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников. Он также проинформировал других лидеров о работе союзников по предоставлению Украине дальнейшей военной, экономической и гуманитарной помощи", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Альянса.

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НАТО продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь

Переговоры Байдена с ЕС и НАТО по Украине — позиция ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров заявил, что Берлин продолжит оказывать военную и финансовую помощь Украине. Вместе с этим, как утверждает глава немецкого правительства, ФРГ исчерпала свои запасы оружия.

"Мы предоставим необходимые деньги для закупки. Цель — укрепить украинские вооруженные силы, чтобы они могли отразить российское нападение. Союзники координируют поставки", — продолжил Шольц в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Германия поставлять Украине танки Leopard, канцлер ответил следующее: "Берлин и его западные союзники пришли к выводу, что наиболее целесообразно поставлять оружие, которым украинцы уже умеют пользоваться".

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Германия не планирует поставлять Украине танки Leopard, - Шольц

Переговоры Байдена с ЕС и НАТО по Украине — позиция Канады и ЕС

По итогам видеоконференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава увеличит объемы военной помощи Украине. Речь идет о тяжелых артиллерийских системах. Более детальную информацию Трюдо пообещал обнародовать в ближайшее время.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Джо Байдена за организацию видеосовещания и заявила, что ЕС усилит санкции против РФ, а также увеличит финансовую и военную помощь Украине.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после переговоров анонсировал создание Фонда солидарности с Киевом "для немедленной поддержки и восстановления демократической Украины".

Переговоры Байдена с ЕС и НАТО по Украине — позиция Польши

Польский президент Анджей Дуда заявил, что после вторжения ВС РФ Украина нуждается в поддержке и Киев может рассчитывать на нее. По словам главы государства, в ходе переговоров он рассказал союзникам о своем официальном визите в Бучу и Бородянку, в которых оккупанты совершили военные преступления против мирного населения.

"Все большее лидеров говорят о санкциях, связанных с газом и нефтью, чтобы не покупать это сырье, искать контракты в других местах, чтобы отобрать у России возможность дохода, из которого финансируется войну. Были декларации, что ответственность за военные преступления должны нести не только российские власти, но и солдаты", — продолжил Дуда и заявил, что страны НАТО единогласно осудили вторжение ВС РФ в Украину.

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Дуда рассказал лидерам ЕС и НАТО о военных преступлениях ВС РФ под Киевом

Напомним, 19 апреля президент США Джо Байден проводил видекоконференцию с лидерами ЕС и НАТО, в ходе которой союзники обсуждали эскалацию войны в Украине и наступление ВС РФ на Донбассе.