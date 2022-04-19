Байден провів переговори з ЄС та НАТО щодо України: про що домовилися лідери Заходу

Керівництво Євросоюзу та Північноатлантичного Альянсу виступили за збільшення військової допомоги Україні, зокрема постачання артилерійських систем, та розглянули можливість запровадження нових санкцій проти РФ.

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У вівторок, 19 квітня, президент Джо Байден провів переговори у відеоформаті з лідерами Євросоюзу та НАТО, під час яких було обговорено ескалацію війни в Україні та активізацію ЗС РФ на Донбасі. Фокус в одному матеріалі зібрав позиції всіх учасників екстреної наради.

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Переговори Байдена з ЄС та НАТО щодо України — позиція США

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що під час відеоконференції союзники підтвердили свою підтримку України в умовах повномасштабного вторгнення ЗС РФ. За її словами, Джо Байден провів переговори з лідерами ЄС та НАТО щодо надання подальшої допомоги Києву.

"Лідери підтвердили свою солідарність з українським народом і засудили гуманітарні страждання, викликані нічим невиправданим вторгненням Росії. Вони також обговорили свої відповідні дипломатичні зобов'язання та скоординовані зусилля щодо продовження серйозних економічних витрат для притягнення Росії до відповідальності. Вони домовилися продовжувати тісно координувати роботу з G7, ЄС і НАТО", — додала прессекретарка Білого дому.

Президент США Джо Байден за підсумками переговорів заявив, що Вашингтон направлятиме Україні більше артилерійських знарядь для оборони від ЗС РФ.

[ + – ] Джо Байден провів переговори з ЄС та НАТО щодо України Фото: Andrew Harnik, Pool

Переговори Байдена з ЄС та НАТО щодо України — позиція Великобританії.

Станом на 21:30 за київським часом, пресслужба адміністрації прем'єр-міністра Великобританії не публікувала пресреліз за підсумками переговорів Джо Байдена з керівництвом ЄС та НАТО, в яких також взяв участь голова британського уряду.

Водночас, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, виступаючи у Палаті громад, заявив, що не бачить перспектив для дипломатичного врегулювання повномасштабної війни в Україні.

"Боюсь, зараз немає простого способу знайти дипломатичне чи переговорне рішення (для врегулювання війни — ред.)… Ми зараз перебуваємо на тому етапі, щоб зробити все можливе, щоб Володимир Путін зазнав повної невдачі в Україні", — продовжив Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр Великобританії також вважає, що Королівство має постачати Україні більше артилерійського озброєння, оскільки повномасштабна війна проти ЗС РФ переходить на новий етап.

"Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка у вигляді більшої кількості артилерії, саме це ми їм і надамо... на додаток до багатьох інших форм підтримки... Терміновість зараз ще більша, тому що Путін перегрупував свої сили і розпочав новий наступ на Донбасі. Ми знали, Що ця небезпека виникне ", — продовжив Джонсон, виступаючи в Палаті громад.

[ + – ] Джонсон не бачить перспектив для дипломатичного врегулювання війни в Україні Фото: today.com

Переговори Байдена з ЄС та НАТО щодо України — позиція Італії

У заяві уряду Італії сказано, що лідери країн ЄС і НАТО у процесі переговорів висловили глибоке занепокоєння бойовими діями, що продовжуються, і необхідністю якнайшвидшого припинення вогню, щоб покласти край стражданням українців.

"Було досягнуто консенсусу щодо необхідності посилення тиску на Кремль, зокрема шляхом ухвалення додаткових санкцій, і посилення міжнародної ізоляції Москви. Було підтверджено спільне зобов'язання диверсифікувати джерела енергії і тим самим знизити залежність від російських поставок", — сказано в повідомленні на сайті уряду.

[ + – ] Італія виступає за запровадження додаткових санкцій проти РФ Фото: Corriere della Sera

Переговори Байдена з ЄС та НАТО щодо України — позиція Північноатлантичного Альянсу

У заяві НАТО сказано, що західні лідери засудили нещодавній наступ ЗС РФ на Сході України, який завдає "ще більше людських страждань".

"Лідери наголосили, що президент Путін повинен негайно припинити війну, і погодилися з важливістю нав'язування Москві ще більших витрат, поки він цього не зробить (президент РФ не припинить війну в Україні — ред.). Генсек НАТО поінформував своїх колег про роботу щодо зміцнення стримування та оборони Альянсу, наголосивши, що блок зробить усе необхідне для захисту та оборони всіх союзників. Він також проінформував інших лідерів про роботу союзників щодо надання Україні подальшої військової, економічної та гуманітарної допомоги", — йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Альянсу.

[ + – ] НАТО продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу

Переговори Байдена з ЄС та НАТО щодо України — позиція ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів заявив, що Берлін продовжить надавати військову та фінансову допомогу Україні. Натомість, як стверджує глава німецького уряду, ФРН вичерпала свої запаси зброї.

"Ми надамо необхідні гроші для закупівлі. Мета — зміцнити українські збройні сили, щоб вони могли відбити російський напад. Союзники координують постачання", — продовжив Шольц під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи Німеччина постачатиме Україні танки Leopard, канцлер відповів наступне: "Берлін і його західні союзники дійшли висновку, що найбільш доцільно постачати зброю, якою українці вже вміють користуватися".

[ + – ] Німеччина не планує постачати Україні танки Leopard, — Шольц

Переговори Байдена з ЄС та НАТО щодо України — позиція Канади та ЄС

За підсумками відеоконференції прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава збільшить обсяги військової допомоги Україні. Йдеться про важкі артилерійські системи. Детальнішу інформацію Трюдо пообіцяв оприлюднити найближчим часом.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн подякувала Джо Байдену за організацію відеонаради і заявила, що ЄС посилить санкції проти РФ, а також збільшить фінансову та військову допомогу Україні.

Голова Європейської ради Шарль Мішель після переговорів анонсував створення Фонду солідарності з Києвом "для негайної підтримки та відновлення демократичної України".

Переговори Байдена з ЄС та НАТО щодо України — позиція Польщі

Польський президент Анджей Дуда заявив, що після вторгнення ЗС РФ Україна потребує підтримки і Київ може розраховувати на неї. За словами глави держави, під час переговорів він розповів союзникам про свій офіційний візит в Бучу та Бородянку, в яких окупанти скоїли воєнні злочини проти мирного населення.

"Дедалі більше лідерів говорять про санкції, пов'язані з газом і нафтою, щоб не купувати цю сировину, шукати контракти в інших місцях, щоб відібрати у Росії можливість доходу, з якого фінансується війна. Були декларації, що відповідальність за воєнні злочини повинні нести не тільки російська влада, але й солдати", — продовжив Дуда і заявив, що країни НАТО одноголосно засудили вторгнення ЗС РФ до України.

[ + – ] Дуда розповів лідерам ЄС та НАТО про воєнні злочини ЗС РФ під Києвом

Нагадаємо, 19 квітня президент США Джо Байден проводив відеокоференцію з лідерами ЄС та НАТО, під час якої союзники обговорювали ескалацію війни в Україні та наступ ЗС РФ на Донбасі.