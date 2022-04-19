Байден провів відеопереговори з ЄС і НАТО через наступ ЗС РФ в Україні

Метою 2,5-годинної наради було обговорення незмінної підтримки України та її територіальної цілісності, а також ескалації повномасштабної війни.

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Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, провів відеонараду з керівництвом Євросоюзу та союзниками з НАТО через нову фазу наступу ЗС РФ в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

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За даними журналістів, відеодзвінок розпочався о 15:57 за київським часом, а нараду зі своїми союзниками президент Джо Байден проводив у ситуаційній кімнаті Білого дому.

Метою переговорів було обговорення незмінної підтримки України та її територіальної цілісності, а також ескалації повномасштабної війни, під час якої ЗС РФ розпочала нову фазу наступу на Донбасі.

Як зазначає агентство Reuters, у нараді, яка відбулася у відеоформаті, брали участь такі політики:

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

голова Європейської ради Шарль Мішель;

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

президент Франції Емманюель Макрон;

канцлер ФРН Олаф Шольц;

прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі;

глава уряду Японії Фуміо Кісіда;

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

президент Польщі Анджей Дуда;

президент Румунії Клаус Йоганніс;

глава уряду Великої Британії Борис Джонсон.

Пресслужба Білого дому поки що не публікувала офіційний пресреліз за підсумками відеонаради Джо Байдена за участю європейських політиків і союзників щодо НАТО.

Журналіст Стів Голланд, який висвітлює діяльність адміністрації президента США для агентства Reuters, повідомив, що переговори завершилися о 18:21 за київським часом.

Нагадаємо, увечері 18 квітня Генштаб ЗСУ повідомив про наступальні дії ЗС РФ на Донецькому та Слобожанському напрямках. За даними військового командування, російські військовослужбовці намагаються встановити контроль за низкою населених пунктів на Сході України.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чому на тлі ескалації повномасштабної війни американські політики не поспішають із офіційним візитом в Україну.