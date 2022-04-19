Відкладені візити. Чому американські політики не поспішають в Україну

Із 24 лютого до середини квітня жоден конгресмен, сенатор чи представник Білого дому не побував у столиці України.

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Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Київ, на околицях якого ще недавно точилися бої, приїжджали європейські політики. Серед них — президентка Європарламенту Роберта Мецола, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президенти Литви Ґітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда, а також прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. І це не рахуючи міністрів і депутатів. Інша річ американці — з 24 лютого до середини квітня жоден конгресмен, сенатор чи представник Білого дому не побував у столиці України. Усі особисті зустрічі американські політики проводять на території сусідньої Польщі — у містах Варшава та Ряшів. Саме туди приїжджав у березні президент США Джо Байден.

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Із одного боку, це можна пояснити обережністю, мовляв, у американських політиків не прийнято приїжджати в країни з активними воєнними конфліктами. Навіть якщо йшлося про війни, у яких брали участь безпосередньо Сполучені Штати Америки. Джордж Буш уперше побував в Іраку, коли Саддама Хусейна усунули від влади, а Багдад зайняли американські війська. Так само було в Афганістані. Перші американські конгресмени приїхали в країну лише після відступу талібів. Із іншого боку, візити високих американських чиновників в Україну могли стати політичним сигналом Росії, що Вашингтон продовжує підтримувати Україну.

І ось 14 квітня в Київ приїхали республіканці: сенатор Стів Дейнс зі штату Монтана та конгресменка від Індіани Вікторія Спартц. Вони стали першими офіційними особами США, які прибули з візитом в Україну з початку повномасштабної війни.

[ + – ] Сенатор-республіканець Стів Дейнс і членкиня Палати представників Вікторія Спартц відвідали Київ, а також звільнені Бучу та Бородянку

Дейнс і Спартц відвідали зруйновані Бучу та Бородянку в Київській області. Потім Дейнс сказав: "Ніщо не замінить те, щоб тут побувати, побачити це на власні очі, провести час із людьми та лідерами тут, в Україні". Він сподівається, що цей візит підштовхне більше американських офіційних осіб і лідерів приїхати в Україну. Напередодні свого візиту Спартц, яка народилася та виросла в Україні, направила держсекретареві Ентоні Блінкену листа, в якому закликала адміністрацію Байдена направити американських дипломатів в Україну.

Днями про свою готовність приїхати в Україну заявив особисто Джо Байден. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, перебуваючи на об'єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд. Але незабаром у Білому домі пояснили слова президента: поки що візит Байдена не готують, але не виключено, що Україну відвідають державний секретар Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін. Кожен такий візит свідчить про те, що Київ більш-менш безпечний.

Готові рішення: що може передувати візиту Байдена, Блінкена, Остіна

До візиту високопосадовця, а тим більше президента, мають бути прийняті деякі рішення, про які під час поїздки можна було б оголосити.

Експерти кажуть, в Україні очікують новину щодо призначення посла США. Як би там не було, але в такий складний час присутність прямої контактної особи з Вашингтоном у Києві була б важливою. До того ж, американський посол — лідер дипломатичного корпусу західних держав в Україні.

Але в Києві зізнаються, що чекають від США значно кардинальніших кроків. Блінкен, Остін, а тим більше Байден якщо й приїдуть у Київ, то з якимось глобальним рішенням. Поки що, як зауважують експерти, такого немає. Навіть те, що Байден нарівні з прем'єрами Великобританії та Польщі Борисом Джонсоном і Матеушем Моравецьким називає Володимира Путіна воєнним злочинцем і вбивцею, заявляє про геноцид — це лише заяви, які мають вилитися в конкретні кроки.

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Крім того, під час візиту американців в Україну могло б ітися про заарештовані активи.

"Ми пам'ятаємо, що після приїзду Джонсона на Кайманових островах наступного дня знайшли сім мільярдів брудних російських доларів. В Америці та контрольованих нею офшорних зонах лежать десятки мільярдів таких. І під цей візит було б добре розповісти про те, які там гроші сховали росіяни", — каже Фокусу Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Постачання зброї: чим можуть допомогти Україні General Dynamics і Lockheed Martin

Але все ж таки топтема для України у відносинах зі США — надання нашій країні новітньої зброї.

"Нещодавно Байден провів зустріч із головами та представниками ключових військових корпорацій США. Ми говоримо не про підприємства, що займаються стрілецькою зброєю, а про таких гігантів як General Dynamics, Lockheed Martin, які закривають найбільші контракти для Пентагону. Там говорилося про те, як задовольнити потреби України в зброї. І ці домовленості могли б бути реалізовані в якомусь документі якраз під час такого візиту”, — продовжує Краєв.

Експерт звертає увагу, що візит Бориса Джонсона був сигналом, що Великобританія й надалі підтримуватиме Україну.

"Такий же сигнал посилають американці, — каже він. — Вони так само роблять, але руками своїх партнерів із НАТО. В Америки не так багато зброї, яку українці можуть використати зараз. Ми говоримо про танки, системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Тому вони торгуються з іншими країнами.Так Словаччина отримала американські системи Patriot, які просила вже три-чотири роки, але на тлі війни в Україні збільшується тиск союзників США на Вашингтон: вони хочуть покращити і свою систему захисту, і українську. Як тільки ці угоди будуть укладені, ми зможемо говорити про надання американцями своєї зброї".

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Колишня народна депутатка України Ганна Гопко, яка останні кілька тижнів провела у Вашингтоні в адвокаційній поїздці, каже, що за 50 днів вторгнення та дев'ять років війни Україна змінила підхід: нарешті з'явилося розуміння, що Україна має перемогти, і це має більше геополітичне значення. Але без сучасної зброї перемогти буде важче.

При цьому досі американці знаходили кілька причин, чому постачання сучасної зброї в Україну неможливе.

По-перше, у США переживають, що зброя потрапить до непідготовлених українських військових. Хоча вже зараз відомо, що американці розробляють замість тримісячної тритижневу програму навчання.

По-друге, хвилюються, що їхня сучасна зброя може потрапити в руки росіян, і ті краще розумітимуть, як їй протистояти. При цьому переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" РФ мали ще з кінця 1990-х років. Тому експерти припускають, що надання озброєння Україні є питанням часу.

Готовність американців підтримувати Україну

Війна Росії проти України — все ще головна тема американських медіа. Про неї говорять не лише політики, а й прості громадяни. Вони підтримують Байдена в процесі надання Україні військової допомоги та запровадження нових санкцій. Так, наприклад, на початку березня 2022 року 45% американців виступали "за", повністю чи скоріше за ідею рішення використати військові можливості та "закрити небо" над Україною, а на початку квітня 52% вказували, що США мають робити більше для підтримки України .

"Поки що в Штатах, за оцінками громадської думки, є консенсус, що санкції зупиняти не треба".

"Навіть ціною підвищення тарифів, — зауважує Краєв. — Там розуміють, якщо Росія вийде з-під санкцій у разі припинення воєнних дій, то не варто очікувати зниження цін на газ, нафту, вугілля. Вони так чи інакше зростатимуть через агресивну російську політику. Тому Росію зараз краще задавити.

Перед візитом у Варшаву в аеропорту Байден сказав американцям, що США зараз мають платити більше за бензин, щоб у майбутньому не платити вищу ціну за свою свободу. Тобто зараз зростання цін і тарифів політиками на Заході подається як плата за свободу. І тому вони не позначаються на рейтингах Байдена та демократів. Хоча якби взяти будь-який інший рік, це рейтинг партії знищило б".

Експерти зауважують, якби підтримка політики Байдена щодо України була б трохи вищою, то це підштовхувало б і адміністрацію Білого дому діяти рішучіше.