Отложенные визиты. Почему американские политики не спешат в Украину

С 24 февраля до середины апреля ни один конгрессмен, сенатор или представитель Белого дома не побывал в столице Украины.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Киев, на окраинах которого еще недавно шли бои, приезжали европейские политики. Среди них: президент Европарламента Роберта Метсола, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. И это не считая министров и депутатов. Другое дело американцы – с 24 февраля до середины апреля ни один конгрессмен, сенатор или представитель Белого дома не побывал в столице Украины. Все личные встречи американские политики проводят на территории соседней Польши – в городах Варшава и Жешув. Именно туда приезжал в марте и президент США Джо Байден.

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С одной стороны, это можно объяснить осторожностью, мол, у американских политиков не принято приезжать в страны с активными военными конфликтами. Даже если речь шла о войнах, в которых принимали участие непосредственно Соединенные Штаты Америки. Джордж Буш впервые побывал в Ираке, когда Саддама Хусейна отстранили от власти, а Багдад заняли американские войска. Так же было в Афганистане. Первые американские конгрессмены приехали в страну только после отступления талибов. С другой стороны, визиты высоких американских чиновников в Украину могли бы стать политическим сигналом России, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину.

И вот 14 апреля в Киев приехали республиканцы: сенатор Стив Дейнс из штата Монтана и конгрессмен от Индианы Виктория Спартц. Они стали первыми официальными лицами США, прибывшими с визитом в Украину с начала полномасштабной войны.

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Дейнс и Спартц посетили разрушенные Бучу и Бородянку в Киевской области. После Дейнс сказал: "Ничто не заменит того, чтобы здесь побывать, увидеть это своими глазами, провести время с людьми и лидерами здесь, в Украине". Он надеется, что этот визит подтолкнет больше американских официальных лиц и лидеров приехать в Украину. Накануне своего визита Спартц, которая родилась и выросла в Украине, направила госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвала администрацию Байдена направить американских дипломатов в Украину.

На днях о своей готовности приехать в Украину заявил лично Джо Байден. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистов, находясь на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. Но вскоре в Белом доме объяснили слова президента: пока визит Байдена не готовят, но не исключено, что Украину посетят государственный секретарь Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин. Каждый такой визит свидетельствует о том, что Киев более-менее безопасный.

Готовые решения: что может предшествовать визиту Байдена, Блинкена, Остин

К визиту высокопоставленного чиновника, а тем более президента, должны быть приняты некоторые решения, о которых во время поездки можно было бы объявить.

Эксперты говорят, в Украине ожидают новости о назначении посла США. Как бы там ни было, но в такое сложное время присутствие прямого контактного лица с Вашингтоном в Киеве было бы важным. К тому же американский посол – лидер дипломатического корпуса западных государств в Украине.

Но в Киеве признаются, что ждут от США куда более кардинальных шагов. Блинкен, Остин, а тем более Байден, если и приедут в Киев, то с каким-то глобальным решением. Пока, как замечают эксперты, такого нет. Даже то, что Байден наравне с премьерами Великобритании и Польши Борисом Джонсоном и Матеушем Моравецким называет Владимира Путина военным преступником и убийцей, заявляет о геноциде – это лишь заявления, которые должны вылиться в конкретные шаги.

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Кроме того, во время визита американцев в Украину разговор мог бы зайти об арестованных активах.

"Мы помним, что после приезда Джонсона на Каймановых островах на следующий день нашли семь миллиардов грязных российских долларов. В Америке и контролируемых ею офшорных зонах лежат десятки миллиардов таких. И под этот визит было бы хорошо рассказать о том, какие там деньги спрятали россияне", – говорит Фокусу Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма".

Поставки оружия: чем могут помочь Украине General Dynamics и Lockheed Martin

Но все же топ-тема для Украины в отношениях с США – предоставление нашей стране новейшего оружия.

"Не так давно Байден провел встречу с главами и представителями ключевых военных корпораций США. Мы говорим не о занимающихся стрелковым оружием предприятиях, а о таких гигантах, как General Dynamics, Lockheed Martin, которые закрывают крупнейшие контракты для Пентагона. Там говорилось о том, как удовлетворить потребности Украины в оружии. И эти договоренности могли бы быть реализованы в каком-то документе как раз во время такого визита", – продолжает Краев.

Эксперт обращает внимание, что визит Бориса Джонсона был сигналом, что Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Такой же сигнал посылают американцы, – говорит он. – Они так же поступают, но руками своих партнеров по НАТО. У Америки не так много оружия, которое украинцы могут использовать сейчас. Мы говорим о танках, системах противовоздушной обороны советского производства. Поэтому они торгуются с другими странами. Таким образом Словакия получила американские системы Patriot, которые просила уже три-четыре года. Но на фоне войны в Украине увеличивается давление союзников США на Вашингтон: они хотят улучшить и свою систему защиты, и украинскую. Как только будут эти контракты заключены, мы сможем говорить о предоставлении американцами своего оружия".

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Экс-народный депутат Украины Анна Гопко, которая последние несколько недель провела в Вашингтоне в адвокационной поездке, говорит, что за 50 дней вторжения и девять лет войны Украина изменила подход: наконец-то появилось понимание, что Украина должна победить, и это имеет большее геополитическое значение. Но без современного оружия победить будет сложнее.

При этом до сих пор американцы находили несколько причин, почему поставки современного оружия в Украину невозможны.

Во-первых, в США переживают, что оружие попадет к неподготовленным украинским военным. Хотя уже сейчас известно, что американцы разрабатывают вместо трехмесячной трехнедельную программу обучения.

Во-вторых, волнуются, что их современное оружие может попасть в руки россиян, и те будут лучше понимать, как ему противостоять. При этом переносные противотанковые ракетные комплексы Джавелин у РФ были еще с конца 1990-х годов. Поэтому эксперты допускают, что предоставление вооружения Украине – вопрос времени.

Готовность американцев поддерживать Украину

Война России против Украины – все еще главная тема американских медиа. О ней говорят не только политики, но и простые граждане. Они поддерживают Байдена в процессе предоставления Украине военной помощи и введения новых санкций. Так, например, в начале марта 2022 года 45% американцев выступали "за", полностью или скорее, идею решения использовать военные возможности и "закрыть небо" над Украиной, а в начале апреля 52% указывали, что США должны делать больше для поддержки Украины.

"Пока в Штатах, по оценкам общественного мнения, есть консенсус, что санкции останавливать не надо".

"Даже ценой повышения тарифов, — замечает Краев. – Там понимают, если Россия выйдет из-под санкций в случае прекращения военных действий, то не стоит ожидать снижения цен на газ, нефть, уголь. Они так или иначе будут расти из-за агрессивной российской политики. Поэтому Россию сейчас лучше задавить.

Перед визитом в Варшаву в аэропорту Байден сказал американцам, что США сейчас должны платить больше за бензин, чтобы в будущем не платить куда более высокую цену за свою свободу. То есть сейчас рост цен и тарифов политиками на Западе подается как плата за свободу. И поэтому они не отражаются на рейтингах Байдена и демократов. Хотя если бы взять любой другой год, это бы рейтинг партии уничтожило".

Эксперты замечают, если бы поддержка политики Байдена по отношению к Украине была бы немного выше, то это подталкивало бы и администрацию Белого дома действовать более решительно.