Огонь на поражение. Как в США подрывают оборонную промышленность РФ

Эксперты считают, что новый пакет санкций Белого Дома заставит Россию со временем смириться с разгромом или согласиться на мир на украинских условиях.

Спустя месяц после вторжения РФ в Украину, 24 марта Белый Дом обнародовал очередные санкции против России. По мнению опрошенных Фокусом экспертов, новый пакет мер против агрессора отличается акцентом на поражение российского оборонного комплекса.

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Введенные ограничения касаются 48 крупных российских оборонных госпредприятий, таких как "Вертолеты России", "Тактическое ракетное вооружение", "Высокоточные системы", "Техмаш", "Кронштадт" и другие. По мнению Ярослава Чекера, советника, адвоката, руководителя практики энергетики и природных ресурсов АО "Арцингер", блокировочные санкции против этих компаний делают невозможными для них цепи поставок оборудования и технологий.

"Каждый пакет санкций, принимаемый мировым сообществом против России, важен для поддержки Украины, ведь в совокупности они оказывают разрушительный эффект, заключающийся в падении рубля, уходе с рынка мировых компаний, потере доходов государства и бизнеса, — продолжает Ярослав Чекер. – Но именно последний пакет санкций США выделяется направленностью на подрыв военного потенциала России, а его последствия будут особенно болезненны для российского ВПК, зависимого от импортных составляющих".

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Как отмечает Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", благодаря разрушительному удару нового пакета санкций США по ВПК РФ, позиции украинской делегации на переговорах с РФ со временем будут крепнуть, а у России останется только два пути: полный разгром или мир на украинских условиях.

Стоит отметить, что новый пакет Белого Дома также вводит дополнительные санкции против 328 депутатов Госдумы РФ и приближенных к Путину бизнесменов. Однако, по мнению Чудовского, эти санкции практически не отразятся на принятии решений высшим политическим руководством России.

Очевидно, анонсированные США меры — это далеко не последние шаги мирового сообщества, направленные на подрыв потенциала страны-агрессора.

Светлана Хаджинова, младший юрист АО "Арцингер" отмечает, что США проявили намерение склонять правительства других стран к применению санкций и анонсировали инициативу, которая делает невозможным уклонение от них России. Последнее, по словам собеседницы Фокуса, заключается в обмене информацией между странами Большой Семерки и Евросоюза относительно действий России, направленных на снижение эффективности санкций.

[ + – ] Последствия санкций против РФ будут особенно болезненны для российского ВПК, зависимого от импортных составляющих

Со своей стороны, Игорь Чудовский отмечает единство европейских стран относительно большинства экономических ограничений, за исключением отказа от российских энергоносителей.

Некоторые страны ЕС, по мнению эксперта, до сих пор не готовы, или просто не хотят слезть с комфортной "энергетической иглы" РФ, что поддерживает способность России к военным действиям. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что прямой запрет на российские энергоносители спровоцирует рецессию в Германии и других странах Европы. Поэтому Германия не готова к полному отказу от российских энергоносителей прямо сейчас, к чему призывают некоторые страны ЕС.

Как отмечает Светлана Хаджинова, Китайская Народная Республика, Индия, Израиль, Турция и некоторые азиатские, африканские и латиноамериканские страны пока вовсе не присоединились к санкциям, что оставляет для РФ возможности находить новые рынки для импорта запрещенных товаров и услуг.

"В соответствии с риторикой официальных лиц КНР, присоединения этой страны к санкциям ожидать не стоит. Можно только надеяться, что Китай не будет оказывать экономическую и военную помощь РФ, на которую там до сих пор рассчитывают", — продолжает Игорь Чудовский. Без сотрудничества с Китаем только благодаря импортозамещению, по мнению собеседника Фокуса, России не удастся сохранить даже половину своей экономики.

Напомним, как сообщили Фокусу эксперты, только полное эмбарго на покупку российской нефти странами мира сможет ограничить приток валюты в РФ, а значит, и повлиять на способность агрессора продолжать производство собственного вооружения.