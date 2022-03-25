Эксперт рассказал, какие санкции способны перечеркнуть мечты Путина о победной войне

По мнению директора программы "Экономика" Украинского института будущего Анатолия Амелина, необходимо полное эмбарго на покупку российских углеводородов – нефти и газа.

Новые санкции США, среди которых – ограничения относительно 48 крупных российских оборонных госпредприятий, не смогут существенно повлиять на приток денег в РФ, а значит, и на способность агрессора продолжать производство вооружения и наступательные военные действия. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал Анатолий Амелин, директор программы "Экономика" Украинского института будущего.

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"Иран давно под санкциям. Тем не менее, там доступна и электроника, и различные компоненты, которые поставляются по "серым" схемам. Санкции усложняют работу предприятий, но не делают ее невозможной", — отметил эксперт.

Анатолий Амелин подчеркнул, что не являются существенными и санкции против 328-ми депутатов Госдумы. По его мнению, лишь полное эмбарго на покупку российской нефти странами мира сможет ограничить приток валюты в РФ, а значит, и повлиять на способность агрессора продолжать производство собственного вооружения.

"Самые главные санкции – это лишить притока валюты в бюджет РФ, а это — нефтяные деньги. Очень важно ограничить и покупку российского газа, но главное – нефть, она дает 40% валютной выручки РФ. Пока не будет полного эмбарго на покупку российской нефти, Россия будет иметь ресурсы для покупки комплектующих для промышленности по "серым" схемам и продолжения агрессии против Украины, а в последующем — против других стран", — уверен Анатолий Амелин.

Напомним, ранее в начале марта США ввели запрет на покупку российской нефти. По мнению Амелина, эти санкции также важны, однако главное, чтобы от российских углеводородов отказалась Европа.

"Доля США в объемах импорта российской нефти – всего 3%. А Европа импортирует 40% нефти России. Нужно, чтобы именно в Европу прекратились поставки, одних Штатов с Канадой, что отказались от российской нефти, мало", — отметил Анатолий Амелин.

Напомним, ранее Фокус писал, что перераспределение мирового энергетического рынка может привести к тому, что Китай и другие страны Азии получат доступ к российской нефти Urals с дисконтом 20%.

Как сообщалось, внутри руководства стран Европейского Союза растет поддержка курса на прекращение закупки нефти у России для усиления экономического давления на Москву за развязывание войны в Украине.