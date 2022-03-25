Експерт розповів, які санкції здатні перекреслити мрії Путіна про переможну війну

На думку директора програми "Економіка" Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, необхідне повне ембарго на купівлю російських вуглеводнів – нафти та газу.

Нові санкції США, серед яких обмеження щодо 48 великих російських оборонних держпідприємств, не зможуть суттєво вплинути на приплив грошей до РФ, а отже, і на здатність агресора продовжувати виробництво озброєння та наступальні військові дії. Таку думку у коментарі Фокусу висловив Анатолій Амелін, директор програми "Економіка" Українського інституту майбутнього.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Іран давно під санкціям. Тим не менш, там доступна і електроніка, і різні компоненти, що поставляються за "сірими" схемами. Санкції ускладнюють роботу підприємств, але не унеможливлюють її", — зазначив експерт.

Анатолій Амелін наголосив, що не є суттєвими і санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ. На його думку, лише повне ембарго на купівлю російської нафти країнами світу зможе обмежити приток валюти до РФ, а отже, і вплинути на здатність агресора продовжувати виробництво власного озброєння.

"Найголовніші санкції – це позбавити притоку валюти до бюджету РФ, а це – нафтові гроші. Дуже важливо обмежити і купівлю російського газу, але головне – нафти, вона дає 40% валютного виторгу РФ. Поки не буде повного ембарго на купівлю російської нафти, Росія матиме ресурси для придбання комплектуючих для промисловості за "сірими" схемами та продовження агресії проти України, а згодом – проти інших країн", — впевнений Анатолій Амелін.

Нагадаємо, раніше на початку березня США запровадили заборону на купівлю російської нафти. На думку Амеліна, ці санкції також є важливими, проте головне, щоб від російських вуглеводнів відмовилася Європа.

"Доля США в обсягах імпорту російської нафти – лише 3%. Європа імпортує 40% нафти Росії. Потрібно, щоб саме до Європи припинилося постачання, одних Штатів із Канадою, що відмовилися від російської нафти, мало", — наголосив Анатолій Амелін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що перерозподіл світового енергетичного ринку може призвести до того, що Китай та інші країни Азії матимуть доступ до російської нафти Urals з дисконтом 20%.

Як повідомлялося, всередині керівництва країн Європейського Союзу зростає підтримка курсу на припинення купівлі нафти у Росії для посилення економічного тиску на Москву за розв'язання війни в Україні.