Блокада кордону: в НБУ озвучили, скільки мільйонів втратили імпортери

Як свідчать дані Національного банку України, блокада польсько-українського кордону позбавила імпортерів понад 350 мільйонів доларів доходу.

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У Національному банку України (НБУ) підрахували фінансові втрати імпортерів через блокаду польськими фермерами західних кордонів. За оцінками НБУ, збитки за підсумками лютого сягнули 350-400 мільйонів доларів. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку.

Збитки імпорту від блокування польсько-українського кордону

Зазначається, що в останній місяць зими рівень імпорту товарів не збільшився саме через блокаду кордонів. При цьому відчутно знизилися закупівлі продовольчих товарів (риба, плоди/горіхи) та промислових виробів (одяг, взуття), і деревини. Натомість активніше імпортувалися нафтопродукти та окрема хімічна продукція (добрива та фармацевтика).

Україна менше імпортувала продовольчі товари, натомість збільшила імпорт афтопродуктів та хімічної продукції Фото: НБУ

"Це може свідчити як про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення, так і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи", — зазначається в огляді.

Що відбувалося з експортом

Як свідчать дані Національного банку, у лютому фізичні обсяги експорту зернових сягнули найвищого з початку повномасштабного вторгнення рівня, але залишалися меншими, якщо порівнювати з показниками січня 2022 року.

Водночас знизився експорт продукції гірничо-металургійного комплексу. У Нацбанку це пов'язують з тим, що поставки були переорієнтовані на країни Азії, однак криза у Червоному морі, а також незацікавленість у поставках з боку Китаю, загальмувала експортний процес цієї продукції.

"Загалом експорт товарів у січні-лютому був максимально наближений до показників до повномасштабного вторгнення", — йдеться в огляді.

Нагадаємо, 20 березня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань економічної безпеки оприлюднила звіт, у якому зазначено, що через польських фермерів Україна за підсумками лютого 2024 року втратила понад 7 мільярдів гривень. Завдяки цим надходженням держава планувала профінансувати Збройні сили, оскільки під час повномасштабної війни з Росією всі отримані митні надходження йдуть на підтримку оборони. Тобто через блокаду кордону Україна втрачає можливість фінансувати власну армію.

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Тим часом очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 1 квітня заявив, що блокада польсько-українського кордону не завадила митниці виконати план із надходжень до державного бюджету у березні.