Блокада кордону України: митниця виконала план у березні, — Гетманцев

Блокування польсько-українського кордону у березні призвело до того, що український бюджет недоотримав 6,3 млрд грн. Проте навіть це не завадило митниці виконати план із надходжень до держбюджету минулого місяця.

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Українська митниця виконала план з надходження коштів до державного бюджету у березні повністю, навіть попри те, що тривалий час польські фермери блокували польсько-український кордон. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"В останній день березня маємо результат надходжень до бюджету за березень 2024р. від платежів, що адмініструється митницею. Індикативний показник Мінфіну у 49,662 млрд грн виконаний повністю на 49,708 млрд грн. Виконання 100%", — написав Гетманцев.

Він уточнив, що виконання плану з надходжень до державного бюджету відбулось, попри блокування державного кордону польськими фермерами, внаслідок якого бюджет недоотримав 6,3 млрд грн.

Нагадаємо, 20 березня оприлюднено звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань економічної безпеки, в якому зазначено, що через польських фермерів Україна за підсумками лютого 2024 року недоотримала 7,7 мільярда гривень. Ці надходження мали потрапити до державного бюджету задля фінансування Збройних сил, оскільки держава під час повномасштабної війни з Росією всі отримані митні надходження спрямовує на фінансування оборони. Тобто через блокаду кордону Україна втрачає можливість фінансувати власну армію.

Вранці 15 березня польські фермери почали блокування пункту пропуску "Хижне", розташованого на кордоні зі Словацькою Республікою.

20 березня Держприкордонслужба повідомила, що польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на КПП "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною.

28 березня пресслужба Державної прикордонної служби України заявила, що польські прикордонники повідомили українську сторону про те, що КПП "Угринів-Долгобичув" здійснює пропуск вантажівок у звичайному режимі. Тобто польські фермери тимчасово завершили блокування руху вантажівок в обох напрямках — так триватиме до 2 квітня.