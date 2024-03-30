Це диво, що у 2022 у нас не було фінансової кризи, - Гороховський (відео)

За словами співзасновник monobank, в критичний момент система змогла ухвалити швидкі та ефективні рішення і це дивно, що у 2022 році в Україні не було фінансової кризи.

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На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року гривня дещо здевальвувала стосовно долара, але фінансової кризи не було і це диво. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Це диво — те, що ми не отримали у 2022 році фінансову кризу. Це диво, яке допомогло хоча б про це не турбуватись. Це було б важко, якби люди почали б ще втрачати заощадження", — сказав Гороховський.

Він уточнив, що гривня девальвувала з 35 до 40 грн за долар, проте — це ніщо у порівнянні з тим, якби вона була 100 або більше гривень за один долар.

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На його думку, цього вдалось досягти завдяки правильній роботі Нацбанку та вірними рішеннями влади.

"Рефінансування банкам давали по дзвінку, гарантування вкладів зробили через виступ у вечірньому етері, хтось ухвалив рішення роздавати збою на вулицях. Ви уявляєте собі цей рівень рішень?! У дуже критичні моменти система ще у змозі генерувати швидкі та ефективні рішення", — наголосив Гороховський.

Нагадаємо, Київ і Варшава наблизилися до рішення щодо зернового питання, але воно не зможе всіх влаштовувати, заявив 28 березня глава польського уряду Туск. Український прем'єр Шмигаль відзначив "позитивні тенденції й динаміку" в питанні зняття блокади.

30 березня пресслужба Офісу генерального прокурора. повідомила, що за час повномасштабного вторгнення через російську агресію в Україні загинули 537 дітей, ще понад 1273 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.