Это чудо, что в 2022-ом у нас не было финансового кризиса, — Гороховский (видео)

По словам соучредителя monobank, в критический момент система смогла принять быстрые и эффективные решения и это удивительно, что в 2022 году в Украине не было финансового кризиса.

Related video

В начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года гривна несколько девальвировала по отношению к доллару, но финансового кризиса не было и это чудо. Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Это чудо — то, что мы не получили в 2022 году финансовый кризис. Это чудо, которое помогло хотя бы об этом не беспокоиться. Это было бы трудно, если бы люди начали бы еще терять сбережения", — сказал Гороховский.

Он уточнил, что гривна девальвировала с 35 до 40 грн за доллар, однако — это ничто по сравнению с тем, если бы она была по 100 или более гривен за один доллар.

Важно

Брак по видеосвязи: приложения "Дія" готовит украинцам нововведение (фото)

По его мнению, этого удалось достичь благодаря правильной работе Нацбанка и верными решениями власти.

"Рефинансирование банкам давали по звонку, гарантирование вкладов сделали через выступление в вечернем эфире, кто-то принял решение раздавать сбой на улицах. Вы представляете себе этот уровень решений?! В очень критические моменты система еще в состоянии генерировать быстрые и эффективные решения", — подчеркнул Гороховский.

Напомним, Киев и Варшава приблизились к решению по зерновому вопросу, но оно не сможет всех устраивать, заявил 28 марта глава польского правительства Туск. Украинский премьер Шмыгаль отметил "положительные тенденции и динамику" в вопросе снятия блокады.

30 марта пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что за время полномасштабного вторжения из-за российской агрессии в Украине погибли 537 детей, еще более 1273 — получили ранения различной степени тяжести.