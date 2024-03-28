"Не удалось с первого раза": Украина и Польша не договорились о транзите зерна (видео)

Киев и Варшава приблизились к решению по зерновому вопросу, но оно не сможет всех устраивать, заявил глава польского правительства Туск. Украинский премьер Шмыгаль отметил "положительные тенденции и динамику" в вопросе снятия блокады.

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Киев и Варшава не смогли прийти к консенсусу относительно транзита украинского зерна через территорию Польши. Встречи по этому поводу продолжатся. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский по результатам двухдневных переговоров между правительствами и профильными ассоциациями обеих стран в интервью изданию Forbes.

Министр уточнил, что 27 марта переговоры прошли при участии аграрных министерств и профильных ассоциаций, а 28 марта говорили о проблеме на уровне правительств. Сольский сказал, что польской стороне было предложено работать на основе лицензий, которые Украина использует в работе с Румынией и Болгарией.

"Польские ассоциации это нормально восприняли. Но была дискуссия относительно транзита. Мы бы могли вчера договориться и в этой части, но, к сожалению, не все были готовы сразу договориться", — заявил украинский министр.

По итогам переговоров договоренности о разблокировании границы достигнуто не было.

"К сожалению, этого не удалось с первого раза. Однако сейчас мы гораздо ближе к разблокированию границы, чем были вчера", — констатировал Сольский.

Министр не стал озвучивать прогнозов, когда же все-таки надеется, что вопрос транзита украинского зерна через Польшу удастся решить.

"Сейчас у поляков идут праздники, на большинстве границ будет ослаблен режим блокировки, а где-то, возможно, будет и разблокирован. Что будет происходить после этого — посмотрим", — добавил глава Министерства аграрной политики Украины.

Переговоры Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с главой правительства Польши Дональдом Туском напомнил, что украинское зерно не попадает на польский рынок, ведь украинское правительство ввело процедуру верификации четырех зерновых культур: кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы.

"Я могу сказать, что мы точно имеем прогресс по снятию блокады. Наш план выполняется. Не так быстро, как хотелось бы, но однозначно имеем положительные тенденции и динамику", — подчеркнул Шмыгаль

В свою очередь Дональд Туск заявил, что Киев и Варшава приблизились к решению по зерновому вопросу, но оно не сможет всех устраивать.

"Ни премьер-министр Шмыгаль, ни я, мы не будем иметь сатисфакции на 100%. Но в этом заключается современная политика. Мы ищем решения, которые, возможно, не будут удовлетворять всех полностью, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей, а с другой стороны — украинских", — считает Туск.

Туск о транзите зерна 6:04

Напомним, 28 февраля польский премьер Дональд Туск заявил о вероятной полной блокаде границы с Украиной.

20 марта фермеры вышли на протест по всей территории Польши. В демонстрациях приняли участие более 70 тысяч аграриев.