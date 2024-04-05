Блокада границы: в НБУ озвучили, сколько миллионов потеряли импортеры

Как свидетельствуют данные Национального банка Украины, блокада польско-украинской границы лишила импортеров более 350 миллионов долларов дохода.

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В Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали финансовые потери импортеров из-за блокады польскими фермерами западных границ. По оценкам НБУ, убытки по итогам февраля достигли 350-400 миллионов долларов. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

Убытки импорта от блокирования польско-украинской границы от блокирования польско-украинской границы

Отмечается, что в последний месяц зимы уровень импорта товаров не увеличился именно из-за блокады границ. При этом ощутимо снизились закупки продовольственных товаров (рыба, плоды/орехи) и промышленных изделий (одежда, обувь), и древесины. Зато активнее импортировались нефтепродукты и отдельная химическая продукция (удобрения и фармацевтика).

Украина меньше импортировала продовольственные товары, зато увеличила импорт нефтепродуктов и химической продукции Фото: НБУ

"Это может свидетельствовать как о более низкой интенсивности блокирования границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, так и переориентации этих закупок на другие торговые и транспортные пути", — отмечается в обзоре.

Что происходило с экспортом

Как свидетельствуют данные Национального банка, в феврале физические объемы экспорта зерновых достигли самого высокого с начала полномасштабного вторжения уровня, но оставались меньше, если сравнивать с показателями января 2022 года.

В то же время снизился экспорт продукции горно-металлургического комплекса. В Нацбанке это связывают с тем, что поставки были переориентированы на страны Азии, однако кризис в Красном море, а также незаинтересованность в поставках со стороны Китая, затормозил экспортный процесс этой продукции.

"В целом экспорт товаров в январе-феврале был максимально приближен к показателям до полномасштабного вторжения", — говорится в обзоре.

Напомним, 20 марта Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам экономической безопасности обнародовала отчет, в котором указано, что из-за польских фермеров Украина по итогам февраля 2024 года потеряла более 7 миллиардов гривен. Благодаря этим поступлениям государство планировало профинансировать Вооруженные силы, поскольку во время полномасштабной войны с Россией все полученные таможенные поступления идут на поддержку обороны. То есть из-за блокады границы Украина теряет возможность финансировать собственную армию.

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Между тем глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 1 апреля заявил, что блокада польско-украинской границы не помешала таможне выполнить план по поступлениям в государственный бюджет в марте.