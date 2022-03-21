США, Канада, Венесуэла: кто заменит российскую "токсичную" нефть

Перераспределение мирового энергетического рынка может привести к тому, что Китай и другие страны Азии получат доступ к российской нефти Urals с дисконтом 20%.

После волатильных торгов на этой неделе цены на нефть остаются на уровне выше 100 $/баррель, так как нет простой замены российским баррелям, пишет Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent упали до $106,37/баррель после роста почти на 9% в четверг, что стало самым большим процентным приростом с середины 2020 года.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли до $103,15/баррель, добавив к скачку на 8% в четверг.

Согласно информации агентства, к резкому скачку цен на нефть привел ряд факторов — трейдеры избегают покупать российские нефтепродукты, не все гладко в переговорах с Ираном по ядерной программе, запасы нефти истощаются, а в Китае — всплеск случаев заболевания COVID-19, что бьет по спросу.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины перечислила Фокусу

факторы, которые влияют на цены на нефть на мировых рынках:

после карантинных ограничений проявился отложенный спрос, а предложение осталось на прежнем уровне;

"торговля бумажной нефтью", когда торгуют фьючерсными, форвардными контрактами, которые в большинстве случаев не предусматривают физической поставки нефти;

политические, экономические и военные угрозы приводят к тому, что рынок боится дефицита нефти: до нападения РФ на Украину цены на нефть колебались в диапазоне $90-95, через неделю после — достигли $120;

нефть и другие топливные ресурсы занимают существенную роль в производстве энергии во многих секторах экономики, переход на возобновляемые источники энергии не может быть быстрым;

РФ была и остается крупным поставщиком других сырьевых ресурсов — природного газа, угля, продуктов нефтепереработки и продукции сельхоз сектора; поэтому импорт нефти в ЕС может привести к ряду проблем с другими ресурсами.

Согласно данным Ассоциации, США, РФ и страны ОПЕК добывают около 67% всей нефти и обладают не менее 80% всех ее запасов. Их доля на рынке: США (17%), РФ (13%) и страны ОПЕК (35%).

Международное энергетическое агентство заявило на этой неделе, что во втором квартале нефтяной рынок столкнется с дефицитом предложения в размере 700 тыс. баррелей в сутки, поскольку западные санкции против Москвы могут привести к падению поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем, пишет Reuters.

Аналитики Ассоциации газодобывающих компаний Украины утверждают, что США легко компенсируют объем импорта российской нефти, поскольку ее доля в общем балансе нефтепереработки находится в пределах 1%. Штаты могут сами нарастить добычу, а также граничат с Канадой и Венесуэлой, которые добывают нефть и имеют потенциал для наращивания объемов.

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В Ассоциации уверены, что странам ЕС будет труднее отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ, для диверсификации поставок придется приложить максимум усилий — вместе с тем, такая задача выглядит реалистичной.

Так, крупнейшие нефтегазодобывающие страны имеют запас добычи нефти на уровне почти 5 млн. баррелей в сутки или около 5% от прогнозируемого объема потребления на 2022 год. Среди таких стран – Саудовская Аравия, ОАЭ (и все страны члены ОПЕК), США, а также страны находящиеся под санкциями США – Иран и Венесуэла.

Однако есть и предостережения — если ЕС возьмет курс на отказ от российских энергоресурсов, это может привести к перераспределению значительной доли энергетического рынка в мире. В результате Китай и Азия могут получить значительный дисконт на российскую нефть (Urals) и будут покупать ее на 10-20% дешевле нефти из США, Канады и стран ОПЕК.

Напомним, Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российской нефти в США.

Британский министр энергетики Квази Квартенг 8 марта заявил, что Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.