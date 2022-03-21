ЕС может прекратить покупать нефть у РФ из-за войны в Украине, – The Wall Street Journal

По данным аналитического центра Bruegel, энергетический сектор составляет пятую часть валового внутреннего продукта России и приносит в бюджет около 40% поступлений.

Внутри руководства стран Европейского Союза растет поддержка курса на прекращение покупок нефти у России для усиления экономического давления на Москву за развязывание войны в Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

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Отказ от российской нефти продвигают Польша и страны Балтии, Германия выступила против и готова разговаривать о "постепенном введении эмбарго, если ситуация в Украине ухудшится", говорится в статье.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия – это страна, которая "не может за день остановить импорт нефти".

[ + – ] Германия выступила против ужесточения санкций РФ

Венгрия открыто выступает против запрета, Париж – за ужесточение санкций, но не желает изоляции Германии и других стран, сильно зависящих от российской нефти.

Швеция, Ирландия, Словения, Чехия и Словакия рассматривают отказ от импорта нефти из России как один из вариантов. Дания поддержит такой шаг при общем консенсусе блока.

"Глядя на масштабы разрушений в Украине, сложно не согласиться с тем, что мы не готовы ограничивать энергетический сектор, особенно нефть и уголь", — заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

[ + – ] Запрет на покупку нефти в РФ должны поддержать все страны ЕС

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил о необходимости остановить денежные поступления в РФ от импорта нефти.

"Я ожидаю открытой дискуссии по этому поводу, когда приедет президент США Джо Байден", — заявил он.

The Wall Street Journal подчеркивает, что запрет на покупку нефти в РФ должны поддержать все страны ЕС. По словам дипломатов, соглашение о запрете нефти из РФ еще не заключили и быстрое продвижение в этом вопросе маловероятно.

Удар по экономике России

Запрет на экспорт нефти в Евросоюзе стал бы ощутимым ударом по экономике России, которая уже страдает от западных санкций, заметила газета.

Энергетический сектор составляет пятую часть валового внутреннего продукта России и около 40% доходов бюджета. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в 2021 году экспорт сырой нефти и нефтепродуктов составил 37% экспортной выручки РФ.

ЕС импортирует из России около 15% нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и мазут. В прошлом году ЕС и Великобритания заплатили России около 97 млрд долларов за экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Фокус ранее анализировал, к чему приведет перераспределение мирового энергетического рынка и рисках закупки российской нефти Urals Китаем и другими странами Азии по скидке.

Швейцария также присоединилась к антироссийским санкциям и ввела ограничения против 197 физических лиц. Россиянам заморозили счета и запретили въезд в страну.

Фокус уже писал, как повлияет на жизни россиян четвертая волна санкций.