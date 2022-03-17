Без инвестиций, без денег: Как ударит по россиянам "четвертая волна" санкций ЕС

Четвертый пакет санкций ЕС против РФ, в частности, касается энергетики и металлургии страны-агрессора. Что это значит для экономики России? Одно только ограничение экспорта металлов обернется для России потерей 3,3 млрд евро экспортных доходов.

В 20 день войны России против Украины, 15 марта 2022 года вступил в силу уже четвертый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ. Они затрагивают как олигархов и пропагандистов, так и отдельные отрасли экономики. В частности, новые санкции включают запрет инвестиций в российский энергетический сектор и прекращение импорта стали и металла из РФ в Евросоюз.

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Потеря энергии. Как российский энергосектор пострадает без инвестиций

Запрет инвестиций в энергетическую отрасль РФ, по словам Ярослава Чекера, советника, адвоката, руководителя практики энергетики и природных ресурсов АО "Арцингер", может касаться производства электроэнергии из возобновляемых источников, реконструкции и модернизации тепловых электростанций и технологий энергосбережения для зданий, транспорта и промышленности. Однако Еврокомиссия сделала исключение для гражданской ядерно-энергетической отрасли и транспортировки определенных энергетических продуктов в ЕС.

"Российская энергосистема нуждается в инвестициях для проведения модернизации – вывода из эксплуатации старых электростанций и строительства новых, более эффективных, – комментирует Ярослав Чекер. — Прямые инвестиции от государства в электроэнергетику посредством субсидий, льготных кредитов и бюджетных средств в России практически не поступают и при отсутствии инвесторов [из ЕС] российский энергосектор ощутит спад".

Собеседник Фокуса отмечает, что давление от этих санкций уже почувствовали такие российские компании, как "Россеть" (государственный оператор энергосетей РФ), энергетические компании "Интер РАО" и "Юнипро" — котировка их акций уже снизилась накануне введения вышеупомянутых санкций.

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Предложенные в четвертом пакете санкций ЕС ограничения — далеко не первые шаги, направленные на ослабление российского энергетического потенциала.

Ярослав Чекер напоминает, что ранее действенные санкции в энергетическом секторе уже ввели США, Великобритания и Австралия, запретившие импорт российской нефти, газа и энергии. Кроме того, Канада ввела запрет на импорт российской нефти. Япония, в свою очередь, остановила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования и технологий. Мировые нефтедобывающие гиганты также не остались в стороне – компании Shell, British Petroleum, Exxon Mobil и TotalEnergies сообщили об отказе от участия в российских проектах.

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"Это ударит по центральному сектору российской системы, лишит ее миллиардов экспортных доходов и гарантирует, что наши граждане не будут субсидировать войну Путина", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 марта, анонсируя санкции против российского металлургического сектора.

Как отмечает Ярослав Чекер, металлы и изделия из него занимают второе место в структуре экспорта РФ с долей 12%. Дмитрий Горюнов, старший экономист ЦЭС, добавляет, что на государства ЕС приходится 30% всего объема экспорта железа и стали из РФ.

"Предусмотренное четвертым пакетом санкций ЕС ограничение экспорта металлов обернется для России потерей 3,3 млрд евро экспортных доходов. Соответственно, экономика России получит значительный ущерб после начала действия ограничения", — комментирует нововведение Ярослав Чекер.

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По мнению Дмитрия Горюнова, вышеупомянутые санкции ЕС повлияют на бизнес конкретных олигархов: Романа Абрамовича и Александра Абрамова, совладельцев металлургического холдинга Евраз, Алексея Мордашова (Северсталь), Владимира Лисина (НЛМК), Виктора Рашникова (Магнитогорский).

"Такие ограничения окажут незначительное влияние на экономику РФ, поскольку под эти санкции ЕС подпадает менее 2% от общего объема российского экспорта, — отмечает Горюнов. — С другой стороны, это лишь один из пакетов санкций, не первый и, пожалуй, не последний, поэтому его значение не следует умалять".

Собеседник Фокуса отмечает, что ЕС пока так и не решился ограничить экспорт из РФ железной руды, объем которого составляет $2,1 млрд и цветных металлов (алюминия, меди и никеля почти на $6 млрд). Хотя именно такие санкции ударили бы по бизнесу известных российских олигархов: Алишера Усманова (Металлоинвест), Олега Дерипаски (РусАл), Михаила Потанина (НорНикель) и Искандера Махмудова (Уральская горно-металлургическая компания).