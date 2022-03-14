Изъять российское. Как Украина будет национализировать компании и имущество России

Закон 2116-IX определяет порядок (механизм) принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов. Решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов принимается СНБО Украины и вводится в действие указом президента Украины. Проект решения о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов в Совет национальной безопасности и обороны Украины вносится Кабинетом Министров Украины. Таким образом, принятие закона еще не означает автоматической национализации каких-либо принадлежащих РФ активов. Список конкретных объектов, которые будут национализированы, станет известен только после обнародования соответствующего указа президента Украины.

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Закон разрешает изъятие активов резидентов РФ. Документ распространяет свое действие именно на активы, прямо или косвенно находящиеся в государственной собственности РФ, а не в собственности граждан РФ.

Начиная с 2014 года, представители РФ активно сворачивали ведение бизнеса в Украине. Например, крупнейшее представительство РФ в экономике Украины сосредотачивалось в банковском секторе. Так, до 2014 года в Украине активно работали три подконтрольных РФ банковских учреждения: Проминвестбанк, Сбербанк и ВТБ.

ВТБ был выведен с рынка Украины в 2018. А Проминвестбанк и Сбербанк (Международный резервный банк после переименования — Фокус) НБУ ликвидировал после начала вооруженной агрессии, однако на то время доля этих банков в банковском секторе значительно сократилась. Тем не менее, на территории Украины работают и компании, связанные с РФ. Например, в открытых источниках информации кандидатами на национализацию называют: "Лисичанскую нефтяную инвестиционную компанию", "Завод по производству ядерного топлива", "Энергомашспецсталь", "Татнефть-АЗС-Украина".

Проект решения о принудительном изъятии объектов права собственности российской Федерации и его резидентов в Совет национальной безопасности и обороны Украины вносится Кабинетом Министров Украины. После принятия решения СНБО, оно вводится в действие указом президента Украины. Не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине указ президента Украины, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов, подлежит утверждению Верховной Радой Украины путем принятия соответствующего закона.

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Что касается сроков национализации, то они напрямую зависят от оперативности действий КМУ и СНБО.

Не исключено, что российские компании будут добиваться в судах отмены решения о национализации. Хотя, в целом, международное право допускает изъятие отдельного имущества по мотивам общественной необходимости, однако одновременно защищает право частной собственности и не допускает произвола в вопросе изъятия частной собственности. Принятие решений о национализации без надлежащих правовых оснований и обоснований создает риск возникновения споров в международных судебных инстанциях. Например, в 2019 году Арбитражный суд в Гааге принял решение в пользу ПриватБанка по делу против Российской Федерации, которая национализировала активы учреждения в аннексированном Крыму. В данном случае такая экспроприация активов банка была явно незаконной, учитывая факт аннексии полуострова.