Изъять российское. Как Украина будет национализировать компании и имущество России
Верховная Рада 3 марта приняла Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" (законопроект №7122). Закон уже вступил в действие, а значит, совсем скоро активы РФ и ее резидентов в Украине будут принудительно изымать.
Закон 2116-IX определяет порядок (механизм) принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов. Решение о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов принимается СНБО Украины и вводится в действие указом президента Украины. Проект решения о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов в Совет национальной безопасности и обороны Украины вносится Кабинетом Министров Украины. Таким образом, принятие закона еще не означает автоматической национализации каких-либо принадлежащих РФ активов. Список конкретных объектов, которые будут национализированы, станет известен только после обнародования соответствующего указа президента Украины.
Закон разрешает изъятие активов резидентов РФ. Документ распространяет свое действие именно на активы, прямо или косвенно находящиеся в государственной собственности РФ, а не в собственности граждан РФ.
Начиная с 2014 года, представители РФ активно сворачивали ведение бизнеса в Украине. Например, крупнейшее представительство РФ в экономике Украины сосредотачивалось в банковском секторе. Так, до 2014 года в Украине активно работали три подконтрольных РФ банковских учреждения: Проминвестбанк, Сбербанк и ВТБ.
ВТБ был выведен с рынка Украины в 2018. А Проминвестбанк и Сбербанк (Международный резервный банк после переименования — Фокус) НБУ ликвидировал после начала вооруженной агрессии, однако на то время доля этих банков в банковском секторе значительно сократилась. Тем не менее, на территории Украины работают и компании, связанные с РФ. Например, в открытых источниках информации кандидатами на национализацию называют: "Лисичанскую нефтяную инвестиционную компанию", "Завод по производству ядерного топлива", "Энергомашспецсталь", "Татнефть-АЗС-Украина".
Проект решения о принудительном изъятии объектов права собственности российской Федерации и его резидентов в Совет национальной безопасности и обороны Украины вносится Кабинетом Министров Украины. После принятия решения СНБО, оно вводится в действие указом президента Украины. Не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине указ президента Украины, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов, подлежит утверждению Верховной Радой Украины путем принятия соответствующего закона.Важно
Что касается сроков национализации, то они напрямую зависят от оперативности действий КМУ и СНБО.
Не исключено, что российские компании будут добиваться в судах отмены решения о национализации. Хотя, в целом, международное право допускает изъятие отдельного имущества по мотивам общественной необходимости, однако одновременно защищает право частной собственности и не допускает произвола в вопросе изъятия частной собственности. Принятие решений о национализации без надлежащих правовых оснований и обоснований создает риск возникновения споров в международных судебных инстанциях. Например, в 2019 году Арбитражный суд в Гааге принял решение в пользу ПриватБанка по делу против Российской Федерации, которая национализировала активы учреждения в аннексированном Крыму. В данном случае такая экспроприация активов банка была явно незаконной, учитывая факт аннексии полуострова.