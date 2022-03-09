Подальше от агрессора. Может ли ЕС действительно избавиться от зависимости нефти и газа из РФ

Страны и компании отказываются от российской нефти, а в ЕС обсуждают пути замены российского газа. Фокус спросил экспертов, как именно будет происходить энергетическая трансформация в Европе и возможен ли полный отказ от нефти и газа из страны-агрессора.

Мощные санкции со стороны стран мира, поддерживающих Украину в борьбе с агрессором, ожидаемо затронули энергетический сектор. Во вторник, 8 марта об отказе от российской нефти заявила компания Shell, а сразу за ней о таком же отказе и закрытии АЗС в России заявила компания Вritish Рetroleum. Но этого все еще мало для уменьшения зависимости от энергоресурсов из РФ. С природным газом в Европе ситуация сложная – поставки из РФ обеспечивают более 40% общего потребления газа в ЕС. Кроме того, доля России в импорте нефти составляет 27%, и еще 46% – доля РФ в объеме импорта угля.

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Стратегия ЕС: меньше российского газа, больше чистой энергии

Чтобы позаботиться об энергобезопасности, Еврокомиссия начала разработку новой Энергетической стратегии, которую презентовала 8 марта. По данным документа, планируется сократить долю газа в энергобалансе, создать меры по стабилизации цен на энергоресурсы (газ), развивать альтернативную энергетику, а также достичь сокращения на 67% объема импорта российского газа ранее 2030 года.

"Чем быстрее и решительнее мы диверсифицируем наши предложения, ускорим внедрение технологий зеленой энергетики и снизим наш спрос на энергию, тем раньше мы сможем заменить российский газ", — говорится в документе Еврокомиссии. Там отмечено, что планируется активизировать производство зеленой энергии, диверсифицировать поставки и уменьшить спрос, сосредоточившись, прежде всего, на газе, что существенно влияет на рынок электроэнергии и где мировой рынок менее ликвиден. В центре внимания ЕС – постепенное прекращение зависимости от российских нефти и угля.

"Ускорение зеленого перехода снизит выбросы, уменьшит зависимость от импортируемых ископаемых ресурсов, защитит от повышения цен", — считают в Еврокомиссии.

Там говорят, что сейчас запасов газа в ЕС на отопительный сезон вполне хватит, даже при полном прекращении поставок из РФ. Чтобы хорошо подготовиться к следующей зиме, необходимо начать заполнять хранилища газа по всему ЕС уже сейчас. Важен и вопрос строительства новых газовых терминалов, о чем уже заявили в Германии.

Не все сразу: как будет происходить отказ от российского газа

Опрошенные Фокусом эксперты уверены: преодолеть зависимость Евросоюза от газа из РФ вполне возможно. Однако это вовсе не вопрос нескольких недель или даже месяцев.

"Избавление от российской зависимости – вопрос 3-4 лет. Во-первых, РФ – самый крупный экспортер газа. Во-вторых, ЕС сам загнал себя в такую ​​ситуацию, давно было понятно, что зависимость — критическая, но все равно в 2015 году было подписано соглашение о "Северном потоке-2". Технически ни транспортных коридоров, ни ресурсов, чтобы отказаться мгновенно, нет. РФ обеспечила половину объемов газа в ЕС. И этот объем больше, чем мощности терминалов для сжиженного газа, которые есть в Европе. То есть, чисто физически отказаться мгновенно невозможно", — говорит Андриан Прокип, эксперт программы Энергетика Украинского института будущего.

Он уверен – можно отказаться от российского газа, но постепенно.

"Сокращать поставки за счет других поставщиков, за счет заполнения терминалов, что и нужно делать. Кроме того, уже сегодня можно сделать еще один шаг – пересмотреть планы. У Германии есть программа закрытия АЭС, и она может перенести закрытие, а ЕС отсрочить отказ от угля. Однако основная проблема другая – у экспортеров нет достаточного объема, чтобы заместить газ из России. На это действительно нужно время", — считает Андриан Прокип.

По мнению президента Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаила Гончара, ничего невозможного нет, а об альтернативе российским ресурсам в том же ЕС говорили уже давно. В частности, об импортном сжиженном газе.

"По газу ситуация сложная, но не безвыходная. Речь о сокращении объемов из РФ до некритических. Нужна схема замещения – США договорились с Австралией и Катаром, на рынок ЕС уже пришел большой объем сжиженного газа", — рассказал Фокусу Гончар.

Санкции и последовательность: какой должна быть стратегия Европы относительно российских нефти и газа

Эксперты говорят – РФ критически зависима от технологий, от финансовых ресурсов, от рынков сбыта. То есть, с одной стороны, Европа зависима от поставщика газа и нефти (РФ), а с другой — сама РФ тоже зависит от рынков сбыта. Речь идет и о газе, и о нефти.

Но энергетическое эмбарго должно быть как на уровне политики правительств, так и на уровне корпоративного сектора, только тогда санкции действительно начнут влиять на российскую экономику.

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"США могут противодействовать российской экспансии и склонить европейцев к тому, чтобы изменить политики на корпоративном уровне – мы уже видим пример компании Shell, пытавшейся заработать на ситуации, когда она купила российскую нефть, потом извинилась и в итоге отказалась от российских нефти и газа" , – говорит Михаил Гончар. По его мнению, чтобы повлиять на РФ, только лишь энергетического эмбарго недостаточно.

"По нефти у ЕС есть козырь – согласно давним директивам, страны имеют стратегический нефтяной резерв на 90 дней, можно было бы задействовать его и заместить уже сейчас российские поставки. У РФ нет свободных мощностей для нефти, которую никто не покупает, встанет вопрос закрытия добычи – это очень большие технические и финансовые проблемы", — пояснил Михаил Гончар.

В пример здорового решения по энергобезопасности он приводит Польшу, что целенаправленно сосредоточилась на минимизации объема российской нефти, и ввела саудовскую государственную компанию Saudi Aramco в совладельцы части нефтеперерабатывающих активов на территории Польши, а теперь использует саудовскую нефть.

"Для европейцев нет проблемы – саудиты готовы сделать предложение по нефти", – говорит Михаил Гончар.

Однако для большего влияния на потери агрессора можно реализовать еще одно решение – ввести специальный режим расчетов со страной-агрессором, говорит Гончар.

"Компании за экспорт нефти получают среднюю цену за прошлый год, а все остальное направляется на специальный счет, созданный Европейским центробанком, а использование средств – для помощи Украине и создания Фонда будущих репараций России Украине. Ситуация экстраординарная и нуждается в экстраординарных решениях", — уверен эксперт.

В то же время Андриан Прокип отмечает – главное для Евросоюза – последовательно идти к отказу от российских ресурсов.

"Главное, чтобы не произошло такого, как в 2015-16 годах, была декларация уменьшать зависимость от РФ, а проходит время, и они возвращаются к российским поставкам, важно, чтобы в этот раз не было возвращения к этим поставкам. Есть надежда, что ЕС и США будут последовательными. Прошлый год показал, что РФ – не слишком надежный энергетический партнер, когда они способствовали высоким ценам на рынке газа. Сейчас важно, чтобы Европа и США проявляли позицию", – подчеркнул Прокоп.

Что касается Украины, то эксперты видят большие возможности для страны после войны, как в секторе энергетической модернизации, так и в секторе добычи собственного газа.

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"У нас после войны будет много возможностей. Стоял вопрос большого энергетического строительства, ведь известно о наших больших энергопотерях, и нам нужно запускать специальные программы и сокращать потери, и у нас есть огромный потенциал по добыче газа, а также по производству биогаза. Думаю, у нас будет вынужденная энергомодернизация с учетом будущих потребностей и состояния энергетических рынков", — подчеркнул Прокип.

Также после войны высока вероятность, что компании, ранее работавшие в России, будут вкладывать средства в разработку месторождений газа в Украине. Это позволит увеличить добычу и через несколько лет приблизиться к полной независимости в газовом вопросе от внешних поставок.

"Иностранные компании смогут зайти в Украину, а мы должны провести селекцию, и увидеть, как компания себя вела, если пыталась оставаться в России, такая компания станет "персоной нон грата", а кто сразу принял решение прекратить работу в РФ, те пусть заходят и работают в Украине", – считает Михаил Гончар.

Напомним, цену на нефть на мировых рынках стимулирует обсуждение возможного эмбарго на российский ресурс из-за агрессии в отношении Украины. 8 марта президент США Джо Байден сообщил об отказе от покупки российской нефти. По его словам, американские порты больше не будут принимать российскую нефть, и американский народ "нанесет еще один мощный удар по путинской военной машине".