Одна з найбільших нафтогазових компаній Shell відмовиться від російських нафтопродуктів

У компанії заявили, що також планують закрити усі заправні станції в Росії. Весь прибуток від переробленої російської нафти, яку компанія закупила минулого тижня, передадуть до спеціального фонду для допомоги українському народу.

Одна з найбільших нафтогазових компаній у світі Shell заявила про свій намір відмовитися від закупівлі російських нафтопродуктів, включаючи сиру нафту, газ та скраплений природний газ. Також компанія планує відмовитись від усіх проєктів у Росії, а перший її крок — припинення всіх негайних закупівель нафти. Компанія обговорює з урядами країн варіанти відмови від російських енергопотоків, але важливо зберегти енергопостачання. Про це повідомили в пресслужбі Shell.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Надалі Shell планує:

Закрити усі заправки в Росії.

Заборонити продаж авіаційного палива.

Заборонити продаж мастильних матеріалів.

Поетапно вилучати російські нафтопродукти, трубопровідний газ та скраплений природний газ.

"Це складний виклик. Зміна цієї частини енергетичної системи вимагатиме узгоджених дій з боку урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші види енергопостачання триватиме набагато довше", — пояснили в компанії Shell.

Також компанія вибачилася за закупівлю сирої нафти в Росії минулого тижня. Керівництво додало, що всі отримані гроші від перероблення російської нафти перекажуть до спеціальних фондів для допомоги українському народу. У Shell повідомили, що обговорюють з урядами країн варіанти відмови від російських енергопотоків, але важливо зберегти енергопостачання.

"Ми чудово усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня закупити партію російської сирої нафти для перероблювання в бензин та дизельне паливо було неправильним. Попри те, що його прийняли з урахуванням безпеки постачання, ми просимо вибачення. Як ми вже говорили, ми будемо переказувати прибуток від обмежених обсягів переробленої російської нафти, що залишилися, в спеціальний фонд", — каже генеральний директор Shell Бен ван Берден.

Нагадаємо, в неділю, 6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна та союзники обговорюють питання про заборону імпорту російської нафти та природного газу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За його словами, США не зацікавлені глобально скорочувати пропозицію енергоресурсів, але прагнутимуть знизити роль Росії як провідного постачальника продукції.