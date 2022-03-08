Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Shell откажется от российских нефтепродуктов

В компании заявили, что также планируют закрыть все заправочные станции в России. Вся прибыль от переработанной российской нефти, которую компания закупила на прошлой недели, будет передана в специальный фонд для помощи украинскому народу.

Одна из самых больших нефтегазовых компаний в мире Shell заявила о своем намерении отказаться от закупки российских нефтепродуктов, включая сырую нефть, газ и сжиженный природный газ. Также компания планирует отказаться от всех проектов в России, а первый ее шаг — прекращение всех немедленных закупок нефти. Компания обсуждает с правительствами стран варианты отказа от российских энергопотоков, но важно сохранить энергоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Shell.

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В дальнейшем Shell планирует:

Закрыть все заправки в России.

Запрет на продажу авиационного топлива.

Запрет на продажу смазочных материалов.

Поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и сжиженный природный газ.

"Это сложный вызов. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий со стороны правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения будет длиться гораздо больше времени", — объяснили в компании Shell.

Также компания принесла извинения за закупки сырой нефти у России на прошлой неделе. Руководство добавило, что все вырученные деньги от переработки российской нефти будут направлены в специальные фонды для помощи украинскому народу. В Shell сообщили, что обсуждают с правительствами стран варианты отказа от российских энергопотоков, но при этом важно сохранить энергоснабжение.

"Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в бензин и дизельное топливо было неправильным. Несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, мы просим прощения. Как мы уже говорили, мы будем направлять прибыль от ограниченных оставшихся объемов переработанной российской нефти в специальный фонд", — говорит генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Напомним, в воскресенье, 6 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна и союзники обсуждают вопрос о запрете импорта российской нефти и природного газа из-за полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, США не заинтересованы глобально сокращать предложение энергоресурсов, но будут стремиться понизить роль России, как ведущего поставщика продукции.