Цены растут. Как война в Украине подогревает стоимость нефти и газа

США и Европа обсуждают отказ от российской нефти, а вот о газе пока речь не идет.

В Украине — вторая неделя войны, а на мировых рынках — самые высокие цены на нефть с 2008 года. Неделя началась котировками почти по 140 долларов за баррель. С начала полномасштабного вторжения России в Украину цены выросли на 20%. Газ стоит свыше $3 тыс. за тысячу кубометров.

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Фокус расспросил экспертов о том, что влияет на цены на нефть и газ на мировых рынках и чего ждать в ближайшее время.

Факторы влияния: цены на нефть пробивают потолок

Цены на нефть на мировых рынках подскочили из-за войны в Украине, говорит директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Война в Украине — один из ведущих факторов, который способствует росту котировок. И не только война сама по себе, но и рост геополитической напряженности, и изоляция Российской Федерации, и большой вопросительный знак насчет того, будет ли Россия и дальше поставлять нефть и нефтепродукты в довоенных объемах. Все это — основные причины", — говорит Рябцев.

[ + – ] Цены на нефть на мировых рынках подскочили из-за войны в Украине Фото: EurAsian Times

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн говорит, что Россия поставляет более 10% всего объема мирового рынка нефти. Он обращает внимание, что из-за нападения РФ на Украину российский ресурс стал токсичным даже несмотря на то, что санкции против России не касались нефтяного сектора.

"Теперь финансовые учреждения – такие, как банки и хеджинговые фонды – не хотят работать с россиянами, иметь дело с российскими банками и аффилированными с ними банками. Поэтому компании во всем мире пытаются найти не российский ресурс. Но он существует в ограниченном количестве. Поэтому на рынке наблюдается дефицит. Это и приводит к росту цен", – объясняет Сергей Куюн.

Заблокируют ли страны использование российской нефти

Цену на нефть на мировых рынках подстегивает обсуждение возможного эмбарго на российский ресурс.

Соединенные Штаты в последнее время рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC. В то же время Bloomberg со ссылкой на два источника пишет, что Штаты могут пойти на такой шаг и без участия европейских союзников.

Другой вопрос – насколько этот шаг повлияет на ситуацию.

"Россия продает 250 млн тонн нефти. Из этого объема 60% – это продажи Китаю и странам бывшего Советского Союза. Только 40% – это объемы поставок на мировой рынок, на которые могут повлиять санкции", – говорит Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

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Сергей Куюн уверен, что отказываться от российских нефтепродуктов все равно стоит, если мир действительно хочет существенно ослабить Россию: "Даже небольшое замещение российских объемов будет бить по позициям россиян. Потому что у них будет профицит нефти, им придется сбавлять добычу".

Некоторые международные компании уже четко выразили свою позицию — компания Shell 8 марта объявила об отказе от российской нефти, ранее компания вышла из совместных предприятий с российским "Газпромом". British Petroleum тоже прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.

Прогноз: Какими будут цены на нефть и газ

Юрий Корольчук убежден, что цена на нефть сейчас могла бы быть до $80, если бы не было войны в Украине. Потому что оснований для высоких цен не было, говорит эксперт. Однако фьючерсы на май на нефть марки Brent составляют почти $130 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Эксперты говорят, что высвобождение США и другими странами Международного энергетического агентства 60 баррелей нефти из стратегических запасов не повлияют на цены на мировых рынках.

Фото: Pexels

"Это очень большой и инертный рынок. Высвобождение запасов может помочь в краткосрочной перспективе. А в это время другие страны могут увеличить добычу нефти. Тогда этот переход будет более плавным", – говорит Сергей Куюн.

Геннадий Рябцев утверждает, что высвобождение запасов нефти существенно не отразится на нынешних котировках — по его словам, они останутся сверхвысокими.

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что на этой неделе нефть может подорожать до 185$/баррель. Со своей стороны, аналитики Bank of America говорят, что в случае прекращения большинства российского экспорта дефицит может составить 5 млн баррелей или больше. В таком случае цены на нефть могут составить 200 $/баррель, пишет Reuters.

[ + – ] "Северный поток-2" будет работать", — говорит эксперт

Газ слишком дорогой, чтобы его покупать

Об отказе от российского газа речь пока не идет, говорит Геннадий Рябцев. А Юрий Корольчук утверждает, что это вообще невозможно.

"Российский газ нечем заменить. Более того, я думаю, что "Северный поток-2" будет работать", — говорит Корольчук.

По его словам, война в Украине удвоила цену газа на мировых рынках.

"Трейдеры из Чехии и Германии говорят, что сейчас примерно половина цены — это фактор Украины. Но и без войны в Украине цена на газ составляла бы $2000-2500 за тысячу кубометров. Потому что европейские компании уже полностью выбрали газ из своих хранилищ", – говорит Корольчук.

Он уверен, что столь высокую цену на газ, как сейчас, платить никто не будет.

"Никто в Европе не заплатит 3-4 тыс. долларов. Могут быть разве что единичные случаи. Мы еще не подсчитали, сколько газа купили, когда цены были под $1,5-2 тыс. Тогда газ фактически не продавался. Потому лучше остановить производство, чем покупать так дорого", — говорит Корольчук.