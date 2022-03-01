Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Еще столько обязались высвободить 30 стран-членов Международного энергетического агентства.

США и 30 стран обязуются высвободить 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации мировых энергетических рынков, сообщили в Минэнерго США.

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Сегодня состоялось экстренное заседание МЭА, на котором США и 30 других членов-союзников при поддержке Еврокомиссии договорились коллективно высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Таким образом страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) реагируют на "неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину".

"Президент Байден уполномочил меня взять на себя первоначальное обязательство от имени Соединенных Штатов о высвобождении 30 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва. Мы готовы принять дополнительные меры, если того потребуют условия", — цитируют министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм.

Она заявила о намерениях и дальше работать над диверсификацией энергопоставок в Европу и защите мира от попыток президента РФ Владимира Путина использовать энергоносители в качестве оружия. При этом инвестиции в чистую энергетику назвали одним из лучших способов достичь таких целей.

Как сообщал ранее Фокус, в день вторжения России в Украину нефть подскочила выше 100 долларов за баррель впервые с 2014 года.

По состоянию на 28 февраля сообщалось, что нефть марки Brent выросла до 102,7 доллара за баррель из-за опасений возможного срыва поставок из России.