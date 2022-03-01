Байден розпорядився вивільнити 30 млн барелів нафти із стратегічних запасів

Ще стільки зобов'язалися визволити 30 країн-членів Міжнародного енергетичного агентства.

США та 30 країн зобов'язуються вивільнити 60 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів для стабілізації світових енергетичних ринків, повідомили у Міненерго США.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Сьогодні відбулося екстрене засідання МЕА, на якому США та 30 інших членів-союзників за підтримки Єврокомісії домовилися колективно вивільнити 60 млн барелів нафти зі стратегічних запасів. Таким чином країни-учасниці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) реагують на "неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну".

"Президент Байден уповноважив мене взяти на себе первинне зобов'язання від імені Сполучених Штатів про вивільнення 30 млн барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву. Ми готові вжити додаткових заходів, якщо цього вимагатимуть умови", — цитують міністерку енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Вона заявила про наміри і надалі працювати над диверсифікацією енергопоставок до Європи та захист світу від спроб президента РФ Володимира Путіна використати енергоносії як зброю. При цьому інвестиції в чисту енергетику назвали одним із найкращих способів досягти таких цілей.

Як повідомляв раніше Фокус, у день вторгнення Росії в Україну нафта підскочила на понад 100 доларів за барель уперше з 2014 року.

Станом на 28 лютого повідомлялося, що нафта марки Brent зросла до 102,7 дол. за барель через побоювання можливого зриву постачання з Росії.