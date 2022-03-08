Ціни ростуть. Як війна в Україні підігріває вартість нафти та газу

США та Європа обговорюють відмову від російської нафти, а ось про газ поки не йдеться.

В Україні другий тиждень війни, а на світових ринках — найвищі ціни на нафту з 2008 року. Тиждень розпочався котируваннями майже по 140 доларів за барель. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни зросли на 20%. Газ коштує понад $3 тис. за тисячу кубометрів.

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Фокус розпитав експертів про те, що впливає на ціни на нафту та газ на світових ринках і на що чекати найближчим часом.

Чинники впливу: ціни на нафту пробивають стелю

Ціни на нафту на світових ринках підскочили через війну в Україні, каже директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

І не тільки війна сама по собі, а й зростання геополітичної напруженості, і ізоляція Російської Федерації, і великий знак питання щодо того, чи Росія й надалі постачатиме нафту і нафтопродукти у довоєнних обсягах. Усе це – основні причини”, – каже Рябцев.

[ + – ] Ціни на нафту на світових ринках підскочили через війну в Україні Фото: EurAsian Times

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн каже, що Росія постачає понад 10% всього обсягу світового ринку нафти. Він звертає увагу, що через напад РФ на Україну російський ресурс став токсичним, навіть попри те, що санкції проти Росії не стосувалися нафтового сектору.

"Тепер фінансові установи – такі, як банки та хеджингові фонди – не хочуть працювати з росіянами, мати справу з російськими банками та афілійованими з ними банками. Тому компанії у всьому світі намагаються знайти не російський ресурс. Але він існує в обмеженій кількості. На ринку спостерігається дефіцит. Це і призводить до зростання цін", – пояснює Сергій Куюн.

Чи заблокують країни використання російської нафти

Ціну на нафту на світових ринках стимулює обговорення можливого ембарго на російський ресурс.

Сполучені Штати останнім часом розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC. Водночас Bloomberg із посиланням на два джерела пише, що Штати можуть піти на такий крок і без участі європейських союзників.

Інше питання – наскільки цей крок вплине на ситуацію.

"Росія продає 250 млн тонн нафти. З цього обсягу 60% – це продажі Китаю та країнам колишнього Радянського Союзу. Тільки 40% – це обсяги постачання на світовий ринок, на які можуть вплинути санкції", – каже Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

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Сергій Куюн упевнений, що відмовлятися від російських нафтопродуктів усе одно варто, якщо світ дійсно хоче суттєво послабити Росію: "Навіть невелике заміщення російських обсягів битиме по позиціях росіян. Тому що в них буде профіцит нафти, їм доведеться зменшувати видобуток".

Деякі міжнародні компанії вже чітко висловили свою позицію — компанія Shell 8 березня оголосила про відмову від російської нафти, раніше компанія вийшла зі спільних підприємств із російським "Газпромом". British Petroleum також припинить укладання нових угод на купівлю нафти та газу з Росії.

Прогноз: Якими будуть ціни на нафту та газ

Юрій Корольчук переконаний, що ціна на нафту наразі могла бути до $80, якби не було війни в Україні. Тому що підстав для високих цін не було, каже експерт. Проте ф'ючерси на травень на нафту марки Brent становлять майже $130 за барель, свідчать дані Лондонської біржі ICE.

Експерти кажуть, що вивільнення США та іншими країнами Міжнародної енергетичної агенції 60 барелів нафти зі стратегічних запасів не вплинуть на ціни на світових ринках.

Фото: Pexels

"Це дуже великий та інертний ринок. Вивільнення запасів може допомогти в короткостроковій перспективі. А в цей час інші країни можуть збільшити видобуток нафти. Тоді цей перехід буде більш плавним", – каже Сергій Куюн.

Геннадій Рябцев стверджує, що вивільнення запасів нафти суттєво не вплине на нинішні котирування — за його словами, вони залишаться надвисокими.

Аналітики JP Morgan прогнозують, що цього тижня нафта може подорожчати до 185 $/барель. Зі свого боку, аналітики Bank of America кажуть, що в разі припинення більшості російського експорту дефіцит може становити 5 млн барелів або більше. У такому разі ціни на нафту можуть становити 200 $/барель, пише Reuters.

[ + – ] "Північний потік-2" працюватиме", — каже експерт

Газ дуже дорогий, щоб його купувати

Про відмову від російського газу поки не йдеться, говорить Геннадій Рябцев. А Юрій Корольчук стверджує, що це взагалі неможливо.

"Російський газ нічим замінити. Більше того, я думаю, що "Північний потік-2" працюватиме", — каже Корольчук.

З його слів, війна в Україні подвоїла ціну газу на світових ринках.

"Трейдери з Чехії та Німеччини кажуть, що зараз приблизно половина ціни — це фактор України. Але і без війни в Україні ціна на газ становила б $2000-2500 за тисячу кубометрів. Тому що європейські компанії вже повністю вибрали газ зі своїх сховищ", — каже Корольчук.

Він упевнений, що такої високої ціни на газ, як зараз, платити ніхто не буде.

"Ніхто в Європі не заплатить 3-4 тис. доларів. Можуть бути хіба що поодинокі випадки. Ми ще не підрахували, скільки газу купили, коли ціни були під $1,5-2 тис. Тоді газ фактично не продавався. Тому краще зупинити виробництво, чим купувати так дорого", — каже Корольчук.