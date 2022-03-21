ЄС може припинити купувати нафту в РФ через війну в Україні, – The Wall Street Journal

За даними аналітичного центру Bruegel, енергетичний сектор становить п'яту частину валового внутрішнього продукту Росії та приносить до бюджету приблизно 40% надходжень.

Усередині керівництва країн Європейського Союзу зростає підтримка курсу припинення покупок нафти в Росії посилення економічного тиску на Москву за розв'язання війни в Україні. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на дипломатичні джерела.

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Відмову від російської нафти просувають Польща та країни Балтії, Німеччина виступила проти і готова розмовляти про "поступове запровадження ембарго, якщо ситуація в Україні погіршиться", йдеться у статті.

Міністриня закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Німеччина є країною, яка "не може за день зупинити імпорт нафти".

[ + – ] Німеччина виступила проти посилення санкцій РФ

Угорщина відкрито виступає проти заборони, Париж — за посилення санкцій, але не бажає ізоляції Німеччини й інших країн, які сильно залежать від російської нафти.

Швеція, Ірландія, Словенія, Чехія і Словаччина розглядають відмову від імпорту нафти з Росії як один із варіантів. Данія підтримає такий крок за умов спільного консенсусу блоку.

"Дивлячись на масштаби руйнувань в Україні, важко не погодитися з тим, що ми не готові обмежувати енергетичний сектор, особливо нафту та вугілля", — заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

[ + – ] Заборону на купівлю нафти в РФ мають підтримати всі країни ЄС

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок заявив про необхідність зупинити грошові надходження в РФ від імпорту нафти.

"Я чекаю на відкриту дискусію з цього приводу, коли приїде президент США Джо Байден", — заявив він.

The Wall Street Journal наголошує, що заборону купівлі нафти в РФ мають підтримати всі країни ЄС. За словами дипломатів, угоду про заборону нафти з РФ ще не уклали і швидке просування у цьому питанні малоймовірне.

Удар по економіці Росії

Заборона на експорт нафти в Євросоюзі стала б відчутним ударом по економіці Росії, яка вже страждає від західних санкцій, зауважила газета.

Енергетичний сектор становить п'яту частину валового внутрішнього продукту Росії та приблизно 40% доходів бюджету. За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, у 2021 році експорт сирої нафти та нафтопродуктів становив 37% експортної виручки РФ.

ЄС імпортує з Росії майже 15% нафтопродуктів, таких як дизельне паливо та мазут. Минулого року ЄС і Великобританія заплатили Росії приблизно 97 млрд доларів за експорт сирої нафти та нафтопродуктів.

Фокус раніше аналізував, до чого призведе перерозподіл світового енергетичного ринку та ризики закупівлі російської нафти Urals Китаєм та іншими країнами Азії за знижкою.

Швейцарія також приєдналася до антиросійських санкцій і запровадила обмеження проти 197 фізичних осіб. Росіянам заморозили рахунки та заборонили в'їзд до країни.

Фокус уже писав, як вплине на життя росіян четверта хвиля санкцій.