Українське масло в супермаркетах ОАЕ : чому росіяни обурюються у мережі і що не так (відео)

У Росії виникла проблема з вершковим маслом. Його вирішили імпортувати з ОАЕ. Однак росіяни, які проживають в Дубай заявляють, що країна купляє його, зокрема, в України. Натомість деякі ЗМІ помилково повідомили, що українське масло вже нібито з’явилося на території РФ.

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Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) з 18 жовтня експортують вершкове масло в Росію. Ці заходи покликані стримати різке зростання цін, яке викликало занепокоєння у споживачів. За даними Федеральної державної інформаційної системи ВетІС, станом на 2 листопада у РФ з Еміратів було ввезено 90 тонн цього продукту. Про це повідомляв російський ресурс Vesti.ru.

Водночас деякі українські видання, зокрема "Обозреватель" і ZN.UA, помилково повідомили, що у російських супермаркетах вже нібито продають масло одного з українських виробників.

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Плутанину спричинило відео з TikTok, яке зняла росіянка, що мешкає в ОАЕ. Вона розповіла, що у магазинах Дубая продається переважно імпортне масло. Жінка показує масло української торгової марки "Ферма". Таким чином вона відреагувала на новину про імпорт масла з Еміратів. За словами авторки відео, вона не розуміє, як ОАЕ може експортувати до Росії "своє масло", якщо це насправді продукція з України.

"Ми купуємо масло, воно зроблено в Україні. Я не знаю, тут німецьке масло продається, українське, про яке своє масло тут може йти мова?" — обурюється росіянка.

Тelegram-канал "Труха Україна" також стверджує, що відео про українське масло було знято не в Росії, а в ОАЕ.

Зазначимо, на етикетці упаковки назва бренду зазначена англійською мовою. Про українське виробництво говорить надпис "Made in Ukraine".

Згідно з інформацією на сайті компанії, офіційним дистриб'ютором ОАЕ не є.

Нагадаємо, 3 листопада The Korea Herald писало, що угода між КНДР і РФ щодо участі північнокорейських солдатів у війні проти України серед іншого передбачає постачання Пхеньяну 700 тисяч тонн рису.

У 2023 році торгівля між Китаєм і РФ зросла до 26%. Москва імпортує смартфони від китайських роздрібних торговців, таких як Xiaomi та Realme, після того, як американські та європейські бренди пішли з російського ринку.