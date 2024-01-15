Торгівля між Китаєм і РФ зросла до рекордних 240 млрд доларів за 2023 рік: що скуповували

За інформацією Головного митного управління КНР, Росія імпортує смартфонами Xiaomi та Realme після того, як американські та європейські бренди пішли з ринку країни-агресора.

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У 2023 році торгівля між Китаєм і Російською Федерацією зросла до нового рекорду. Попри війну в Україні економічні звʼязки між Пекіном і Москвою зміцнилися. Про це повідомляє Business Insider із покликанням на Головне митне управління Китаю.

За даними управління, доларова торгівля між двома країнами зросла на 26% — зі 190 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів у 2023 році.

Від початку повномасштабного вторгнення Китай скуповує дешеву російську нафту. Зазначається, що наразі еталонна марка Urals торгується зі знижкою 18 доларів за барель порівняно з Brent.

Водночас Росія імпортує смартфони від китайських роздрібних торговців, таких як Xiaomi та Realme, після того, як американські та європейські бренди пішли з ринку країни-агресора.

Загалом, як інформують у Головному митному управлінні Китаю, у 2023 році китайський експорт до Росії зріс на 47%, а імпорт — на 13%.

"Китай зайняв нейтральну позицію щодо війни в Україні, і він, і Росія торік рекламували "необмежене" партнерство двох країн", — наголошують у виданні.

Водночас обсяг торгівлі між США та Китаєм уперше з 2019 року зменшився. Загальний товарообіг між двома країнами впав на 12% до 664 мільярдів доларів.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Російська Федерація не втрачає надії на те, що зможе найближчим часом отримати бажані боєприпаси від Китаю.

Також експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив Фокусу, що за два роки повномасштабного вторгнення РФ спромоглася продати сировини та матеріалів на $650 млрд, якщо брати загальний обсяг із урахуванням рупій чи юанів.