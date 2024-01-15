Росія сподівається, що отримає боєприпаси від Китаю: у ГУР прокоментували

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, противник продовжує обходити санкції за допомогою Пекіна. Більшість комплектуючих для зброї з усього світу йдуть через територію азіатської країни.

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Російська Федерація не втрачає надії на те, що зможе найближчим часом отримати бажані боєприпаси від Китаю. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, противник усе ще намагається знайти союзників, які будуть йому надавати необхідне озброєння для ведення війни в Україні. Окрема ставка в цьому питанні робиться на Пекін.

"Росія намагалася і намагається отримати від Китаю боєприпаси. Вона також намагається отримати снаряди і від інших країн, де залишилося радянське озброєння, зокрема від країн Центральної Азії", — заявив Вадим Скібіцький.

Окремо представник ГУР МОУ заявив, що більшість комплектуючих, а саме майже 80%, заходять на територію Росії з Китаю. Крім того, у більшості випадків вони навіть не китайського виробництва, а з інших країн з усього світу.

"Просто Китай не приєднався до міжнародних санкцій, тому для росіян не становить гострої проблеми закупити і завезти необхідні компоненти через Китай або через інші держави. Створено багато різних спільних підприємств, що з'являються на тиждень фірм, роблять якісь закупівлі, а потім зникають", — підсумував Вадим Скібіцький.

У цьому ж інтерв'ю представник ГУР пояснив, чому РФ говорить про готовність до переговорів. За словами Вадима Скібіцького, риторика Росії щодо цього питання здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня. Для України неприйнятні умови, які пропонує ворог.