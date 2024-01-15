"Наміри Путіна очевидні": в ГУР пояснили, чому РФ говорить про готовність до переговорів

Риторика Росії щодо переговорів здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня. Для України неприйнятні умови, які пропонує ворог, розповів представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький заявив, що наміри російського президента Володимира Путіна — це повна окупація української території. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Наміри Путіна очевидні — це контроль над нашою територією і її повна окупація", — сказав Вадим Скібіцький.

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Він зазначив, що коли йдуть розмови про те, що Російська Федерація готова до перемовин, то варто розуміти, що умови ворога не прийнятні Україні. Зі слів Скібіцького, риторика Москви щодо переговорів здебільшого спрямована саме на країни Заходу та Глобального Півдня.

Зокрема, про те, що нібито ворог згоден зупинитися і почати переговорний процес. Проте будь-які переговори дають час російським військовим для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, аби продовжити агресію проти України, розповів представник ГУР.

"І це ми бачимо ще з 2014 року — нічого тут не змінилося. Наша стратегічна ціль одна — ми повинні звільнити всі наші окуповані території", — додав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, 12 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ворог поширює заяви про необхідність мирних переговорів з Україною. Водночас продовжуються повідомлення з різноманітними погрозами.

2 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ можуть розпочатися лише після того, як російські військові залишать територію України.