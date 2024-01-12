"Зупиніть тиск": в ОП пояснили, чому Кремль "буквально кричить" про переговори

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, санкції продовжують завдавати відчутної шкоди противнику, а втрати на фронті лише збільшуються. РФ не хоче зупиняти агресію, але потребує "перепочинку".

Related video

В останні кілька днів Росія продовжує поширювати всіма офіційними і не публічними каналами заяви про необхідність мирних переговорів з Україною. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі розповів, для чого це робиться.

За його словами, один із меседжів противника полягає в тому, що Київ потрібно змусити перестати чинити опір і сісти з Москвою за стіл переговорів, щоб домовитися про щось.

Водночас активно поширюється й інший меседж, який несе в собі різноманітні погрози, зокрема і ядерні.

"Повернення до вкрай неадекватних погроз застосувати ядерну зброю, які прямо на камеру висловлює експрезидент, заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв. Не будемо говорити про очевидну психічну неадекватність авторів такої "дипломатичної стратегії". Також не будемо давати оцінку суб'єктності самого Медведєва. Відзначимо очевидну слабкість, істеричність, бажання отримати перепочинок, які проглядаються в цих російських повідомленнях", — написав Михайло Подоляк.

Окремо він розповів про об'єктивну ситуацію, яка зараз фіксується. Насамперед не можна заперечувати, що російська економіка продовжує зазнавати суттєвих втрат завдяки міжнародним санкціям, і це не дає Кремлю можливості продовжувати фінансування війни в тому обсязі, в якому йому хотілося б.

Також радник глави ОП додав, що інфраструктура противника в багатьох російських регіонах продовжує руйнуватися зсередини, а ЗС РФ зазнають великих втрат на полі бою. З цього Михайло Подоляк робить висновок, що пауза і зниження тиску необхідна саме Москві, щоб накопичити нові резерви і сили, тому вона "буквально волає" про це.

"Для України та її союзників це знак дієвого ефекту, який мають опір ЗСУ та західні санкції. У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше — шлях до масштабування війни", — підсумував радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував заяви Кремля щодо зриву мирних переговорів між РФ та Україною. За його словами, він лише висловив побоювання Володимиру Зеленському з цього приводу, адже будь-яка угода з Володимиром Путіним буде жахливою.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його. За його словами, мета Кремля — повна окупація України і є ще чотири країни, яким це може загрожувати в майбутньому.