Москва звинуватила британського прем'єра у тому, що він наклав вето на угоду, яка б призвела до того, що Росія виведе війська в обмін на те, що Київ відмовиться від НАТО.

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Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон не має відношення до зриву мирних переговорів між Росією та Україною навесні 2022 року. Він вважає інформацію про свою причетність до цього "повною маячнею" та "російською пропагандою". Про це пише The Times.

Як пише видання, Джонсон побував у Києві у квітні 2022 року і став одним із перших західних лідерів, які відвідали Україну з початку російського вторгнення.

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"У Києві Джонсона вихваляли за його хоробрість і підтримку українського народу. Повернувшись додому, його критики припустили, що прем’єр-міністр, мабуть, радів можливості відвернути увагу від політичних скандалів, які зрештою призвели до його падіння", − зазначає видання.

У РФ візит Джонсона до Києва назвали втручанням, яке зірвало мирну угоду між Києвом і Москвою. Кремль звинуватив експрем'єра Великої Британії у тому, що він наклав вето на угоду, яка призвела б до того, що Росія виведе війська в обмін на те, що Київ відмовиться від НАТО.

Марія Захарова, речниця російського МЗС, наприкінці 2023-го у заявила, що Джонсон наказав Зеленському не погоджуватися на будь-які мирні угоди з Москвою.

"Джонсон заборонив Києву підписувати мирну угоду з Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року та вимагав продовження бойових дій проти Росії", − сказала вона.

Сам Джонсон розповів, що після зустрічі у Стамбулі 2022 року провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським, під час яких висловив свою стурбованість можливістю укладання будь-якої угоди між Москвою та Києвом.

"Я навіть не міг зрозуміти, якою може бути угода, і я думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить жахливою", — сказав Джонсон.

Він називає заяви Москви про те, що він зірвав мирну угоду – "не що інше, як повна нісенітниця та російська пропаганда".

Нагадаємо, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ні Україна, ні Захід не хочуть вести переговори про припинення війни з Росією. Російський дипломат заявив, що 2022-го року між Росією та Україною було досягнуто домовленостей, однак нібито тодішній прем'єр Великої Британії Джонсон наказав Києву воювати далі.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон зізнався, що захоплюється російською культурою. Експрем'єр наголосив, що йому "дуже сумно щодо того, що відбувається зараз".