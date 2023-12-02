Лавров поскаржився, що Україна і Захід не хочуть вести переговори з Росією (відео)

Російський дипломат заявив, що 2022-го року між Росією та Україною було досягнуто домовленостей, однак нібито тодішній прем'єр Великої Британії Джонсон наказав Києву воювати далі.

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ні Україна, ні Захід не хочуть вести переговори про припинення війни з Росією. Про це він сказав під час прес-конференції за підсумками зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії, повідомляє російське агентство ТАСС.

За його словами, ще 2022-го року між Росією та Україною було досягнуто певних домовленостей, однак нібито тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наказав Києву воювати далі. У цьому, як заявив Лавров, нібито зізнався голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Крім того, російський дипломат заявив, що зараз Захід не приховує того, щоб програє, якщо перестане допомагати Україні. Йдеться насамперед про те, що РФ не зупиниться на Україні, а піде війною на країни Балтії та на Польщу.

"Для того, щоб політичний процес починати, потрібні двоє, як у танго, але хлопці з того боку танцюють не танго, а брейк-данс. Там треба виконувати соло", — сказав Лавров.

Лавров поскаржився, що Україна і Захід не хочуть вести переговори

Нагадаємо, що на тій самій пресконференції Лавров назвав держсекретаря США Ентоні Блінкена і представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля боягузами. За словами дипломата, представники України, Польщі та країн Балтії проігнорували засідання ОБСЄ. А на вечерю запросили представників усіх делегацій, крім росіян.

Також зазначимо, що 24 листопада Арахамія розповів, що не все залежить від України та Росії в питанні завершення війни. За його словами, на початку війни єдність українського народу відіграла надзвичайно важливе значення. Розвідки різних держав повідомляли про нездатність російських загарбників знайти слабкі місця для розлому нації.