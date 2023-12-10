"Найкращий із тих, хто є": Джонсон може повернутися на посаду прем'єра Британії, деталі

За даними соцопитувань, рейтинги правлячої британської партії продовжують падати, тому депутати шукають можливості виправити становище до виборів 2025 року. Представник колишнього міністра не коментував його політичних амбіцій.

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Депутати з правлячої консервативної партії Великої Британії можуть бажати, щоб Борис Джонсон повернувся на посаду прем'єр-міністра. Про це пише місцевий таблоїд Daily Mail 10 грудня.

Зазначається, що становище чинного прем'єра Ріші Сунака похитнулося через внутрішньопартійні розбіжності, і тепер політики розглядають сценарії, за якими парламент знову очолить Борис Джонсон, який залишив посаду у вересні минулого року.

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Повернення Джонсона на посаду прем'єра: соцопитування

Деякі британці переконані, що це єдиний спосіб, який допоможе врятувати партію від розгрому на виборах. Останні соціологічні дослідження, як зазначається, показують зростання потенційних голосів для лейбористів на виборах 2025 року. Так, опитування дають лейбористам 41-45%, а консерваторам — 22-29%, що й викликало побоювання.

Крім того, Консервативна партія почала відчувати загрозу з боку популістської партії Reform UK Найджела Фараджа, адже його участь у реаліті-шоу "I'm A Celebrity" лише сприяла зростанню популярності.

Один із представників партії заявив: "Коли Найджел повернеться (з реаліті-шоу, — ред.), він почне домінувати в порядку денному. Приблизно через шість-вісім тижнів наші результати будуть у районі 10%, а Торі почнуть опускатися нижче 20 відсотків".

До слова, партійні донори також почали реагувати на популярність популістів. Одна з компаній, яка за 20 років надала Торі 640 000 фунтів стерлінгів, нещодавно перерахувала на рахунок Reform UK одразу 100 000 фунтів.

Повернення Джонсона на пост прем'єра: перешкоди

Чиновники зізнаються, що єдина причина, через яку Борис Джонсон все ще не повернувся на посаду — відсутність у нього мандата. Інакше "його б уже коронували". Водночас, якщо замінити Ріші Сунака на когось іншого, то ситуація може загостритися лише сильніше.

"Просто погляньте на опитування. Борис — найкращий із тих, хто у нас є. Якщо вам потрібні голоси на наступних виборах, Борис — ваша людина", — каже анонімний депутат.

Борис Джонсон все ж може повернутися до парламенту, однак для цього необхідно, щоб хтось звільнив для нього місце. Далі буде потрібно 53 підписи під листом про недовіру Ріші Сунаку.

Повернення Джонсона на посаду прем'єра: реакція політика

Представник колишнього британського прем'єра в коментарі журналістам заявив, що зараз немає жодних планів, зокрема й про об'єднання з партією Reform UK.

Про політичні амбіції багато коментарів не було.

"Борис Джонсон зараз пише книжку і підтримує уряд", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що Борис Джонсон розповів про розмову з президентом РФ у лютому 2022-го. Володимир Путін намагався змусити експрем'єр-міністра Британії сказати, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Окремо британський політик зауважив, що Україну не приймали до Альянсу саме тому, що боялися лідера РФ.