"Лучший из тех, кто есть": Джонсон может вернуться на должность премьера Британии, детали

По данным соцопросов, рейтинги правящей британской партии продолжают падать, поэтому депутаты ищут возможности исправить положение до выборов 2025 года. Представитель бывшего министра не комментировал его политические амбиции.

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Депутаты из правящей консервативной партии Великобритании могут желать, чтобы Борис Джонсон вернулся на пост премьер-министра. Об этом пишет местный таблоид Daily Mail 10 декабря.

Отмечается, что положение действующего премьера Риши Сунака пошатнулось из-за внутрипартийных разногласий и теперь политики рассматривают сценарии, по которым парламент вновь возглавит Борис Джонсон, который покинул пост в сентябре прошлого года.

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Возвращение Джонсона на пост премьера: соцопросы

Некоторые британцы убеждены, что это единственный способ, который поможет спасти партию от разгрома на выборах. Последние социологические исследования, как отмечается, показывают рост потенциальных голосов для лейбористов на выборах 2025 года. Так, опросы дают лейбористам 41-45%, а консерваторам – 22-29%, что и вызвало опасения.

Кроме того, Консервативная партия начала ощущать угрозу со стороны популистской партии Reform UK Найджела Фаража, ведь его участие в реалити-шоу "I'm A Celebrity" лишь способствовало росту популярности.

Один из представителей партии заявил: "Когда Найджел вернется (с реалити-шоу, — ред.), он начнет доминировать в повестке дня. Примерно через шесть-восемь недель наши результаты будут в районе 10%, а Тори начнут опускаться ниже 20 процентов".

К слову, партийные доноры также начали реагировать на популярность популистов. Одна из компаний, которая за 20 лет предоставила Тори 640 000 фунтов стерлингов, недавно перечислила на счет Reform UK сразу 100 000 фунтов.

Возвращение Джонсона на пост премьера: препятствия

Чиновники признаются, что единственная причина, по которой Борис Джонсон все еще не вернулся на должность — отсутствие у него мандата. Иначе "его бы уже короновали". В то же время, если заменить Риши Сунака на кого-то другого, то ситуация может усугубиться лишь сильнее.

"Просто взгляните на опросы. Борис – лучший из тех, кто у нас есть. Если вам нужны голоса на следующих выборах, Борис – ваш человек", — говорит анонимный депутат.

Борис Джонсон все же может вернуться в парламент, однако для этого необходимо, чтобы кто-то освободил для него место. Далее потребуется 53 подписи под письмом о недоверии Риши Сунаку.

Возвращение Джонсона на пост премьера: реакция политика

Представитель бывшего британского премьера в комментарии журналистам заявил, что сейчас отсутствуют какие-либо планы, в том числе и про объединение с партией Reform UK.

О политических амбициях много комментариев не было.

"Борис Джонсон сейчас пишет книгу и поддерживает правительство", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября сообщалось, что Борис Джонсон рассказал о разговоре с президентом РФ в феврале 2022-го. Владимир Путин пытался заставить экс-премьер-министра Британии сказать, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Отдельно британский политик отметил, что Украину не принимали в Альянс именно потому, что боялись лидера РФ.