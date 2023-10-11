"Путин играл со мной": Джонсон рассказал о разговоре с президентом РФ в феврале 2022-го

Российский президент пытался заставить экс-премьер-министра Британии сказать, что Украина никогда не присоединится к НАТО. По словам Джонсона, Украину не принимали в Альянс именно потому, что боялись лидера РФ.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил с российским президентом Владимиром Путиным перед началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом он сообщил в интервью "Бабелю".

"Этот разговор с Путиным был примерно в начале февраля 2022 года. Он сказал, что не собирается нападать. Он возмущался, что Украина хочет присоединиться к НАТО и разместить ракеты на своей территории", — сказал Борис Джонсон.

По его словам, он ответил то, что тогда было правдой — Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время из-за того, что многие страны против, а именно Франция, Германия, Венгрия. Кроме этого, Джонсон подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для России. Тогда Путин уточнил, что означает "в ближайшее время".

"Он пытался заставить меня сказать, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Я не мог так сказать, потому что не верил в это", — заявил Джонсон.

Бывший премьер-министр Британии отметил, что сейчас нет аргументов против вступления Украины в Альянс, в частности из-за того, что Путин "своим нападением уничтожил их все". Он уточнил, что Украину не брать в НАТО из-за того, что боялись российского президента, что в результате привело к "худшей за 80 лет войны в Европе". Борис Джонсон убежден, что Украину нужно как можно быстрее принять в Альянс после окончания войны.

"Еще во время этого разговора Путин играл со мной. Он пытался представить этот конфликт как ядерное противостояние между Россией и НАТО. Он неоднозначно пошутил, мол, "Я не хотел бы нанести тебе вред ядерным оружием, Борис", — рассказал Джонсон.

Путин намекнул, что это может произойти случайно, и что такие ошибки никому не нужны, сказал Борис Джонсон и добавил, что позже понял, что во время того разговора 2 февраля Путин принял решение о вторжении в Украину и лишь пытался озвучить свои аргументы, которые были бредом.

"Вопрос был не в НАТО. Речь шла о его нелюбви к Украине и страхе, что она выберет другой, отличный от России путь. Речь шла о его желании подавить украинскую свободу, отстроить советскую империю", — убежден он.

Напомним, 9 октября экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что начальника частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина мог убить российский президент Владимир Путин. Он считает, что Путин убил одного из своих самых доверенных лейтенантов на глазах у всего мира, чтобы показать, что остается главным.

8 октября в британских СМИ со ссылкой на слова эксперта в области поведенческой психологии сообщили, что российский президент Владимир Путин продолжает лечиться от онкологического заболевания. Кроме этого, согласно еще одним предположениям, он может страдать болезнью Паркинсона.