"Похоже на конец гангстерского фильма": Джонсон назвал имя убийцы Пригожина

Российский президент Владимир Путин мог убить лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы показать, что до сих пор остается главным. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает это фундаментальной слабостью позиций лидера РФ.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин мог убить начальника частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Новое время", часть которого публикует "24 канал".

Он отметил, что Владимир Путин убил одного из своих самых доверенных лейтенантов на глазах у всего мира для того, чтобы показать, что тот еще остается главным.

"И это похоже на конец гангстерского фильма. Как в "Лице со шрамом", когда Тони Монтана убивает своего лучшего друга. Это просто умопомрачительно. Когда вы в последний раз видели, чтобы глава страны G20 ликвидировал своего бывшего коллегу средь бела дня, на глазах у всего мира? Это превращается в гангстерский фильм. Это не признак силы, — сказал Борис Джонсон.

Он отметил, что это не является признаком силы, а является признаком хаоса, который очевиден и происходит в "путинской России. По словам Бориса Джонсона, история с Евгением Пригожиным — это проявление кризиса путинского правительства и фундаментальной слабости позиции президента РФ.

Смерть Евгения Пригожина

23 августа в Тверской области России упал самолет Embraer Legacy 600, принадлежавший начальнику ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились десять человек, они все погибли. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что РФ устранила Пригожина, что свидетельствует о том, что его мятеж сильно напугал президента РФ Владимира Путина.

24 августа РФ официально признала смерть Пригожина. Пассажиры самолета, которые погибли, находились в базе проекта "Миротворец". В частности, среди погибших также был командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

Напомним, существовало четыре версии того, почему мог разбиться самолет Пригожина. В частности, подрыв ракетой ПВО или взрывчаткой, которая была на борту. Кроме этого, существовала версия о возможном убийстве по приказу президента РФ Путина.