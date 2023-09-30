Не хочет делиться миллиардами: все наследство Пригожина достанется его сыну (фото)

По подсчетам СМИ, если сложить доходы всех компаний Пригожина и стоимость недвижимости, получится около 12 млрд рублей. Согласно завещанию, сын должен обеспечить вдову Пригожина, а также его дочерей и мать. Однако 25-летний Павел, по информации журналистов, не намерен делиться.

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Все имущество главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе, достанется его сыну — 25-летнему Павлу Пригожину. 8 сентября 2023 года он вступил в наследство. Завещание Пригожина опубликовали в издании Port.

По условиям завещания, Павел должен за счет наследства "обеспечить достойное существование" вдове Пригожина, его несовершеннолетним дочерям и матери — Виолетте Пригожиной. Последней полагается 10% наследства.

Павлу достанется жилой таунхаус в Санкт-Петербурге в районе Лахта и земельный участок под ним. Общая кадастровая стоимость составляет 32,5 млн руб.

Таунхаус Пригожина в Санкт-Петербурге

Также по завещанию сын Пригожина получит:

ООО "Группа Вагнер";

долю в кинокомпании ООО "Аурум";

компанию по торговле и аренде нежилой недвижимости ООО "Ритм";

компанию по управлению и торговле недвижимостью ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг";

кейтеринговую компанию ООО "Конкорд Кейтеринг";

кейтеринговую компанию ООО "Конкорд М" и многие другие.

Если сложить доходы всех компаний со стоимостью недвижимости, получится приблизительно 12 миллиардов рублей.

В СМИ пишут, что в семье Пригожина из-за завещания якобы разразился скандал, так как Павел отказывается делиться наследством.

Сын Евгения Пригожина Павел Пригожин Фото: Скриншот

Также сын владельца ЧВК "Вагнер" намерен взыскать все долги перед отцом. В частности, Министерства обороны должно "Конкорду" не менее 75-80 млрд рублей.

В завещании говорится, что в случае смерти Павла, отказа от наследства или других обстоятельств, наследство поровну разделится между вдовой Пригожина Любовью Кряжевой, его совершеннолетними дочерьми, а также внуком Евгением Пригожиным 2021 года рождения. Если в наследство вступят дочери — им придется содержать мать Пригожина. Жена в таком случае в завещании не упоминается.

Напомним, 23 августа 2023 года, в Тверской области РФ потерпел крушение бизнес-джет RA-02795, в котором находились глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также его помощник Дмитрий Уткин. Кроме них на борту были другие пассажиры и персонал. Все они погибли.

17 сентября стало известно, что Российская Федерация создала новую частную военную компанию, чтобы переманить оставшихся "вагнеровцев" Евгения Пригожина. ЧВК будут курировать напрямую в Минобороны РФ, а возглавит ее генерал Сергей Суровикин.