Байден заявил о начале Вашингтоном расследования гибели Пригожина

Президент США не удивлен смертью главы ЧВК "Вагнер" в результате падения самолета 23 августа 2023 года.

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Президент США Джо Байден не удивлен, что Евгений Пригожин погиб, а также отметил, что в Вашингтоне тщательно изучат вероятные причины падения самолета главы ЧВК "Вагнер" 23 августа 2023 года. Об этом сообщает Sky News.

Байден вспомнил, что после неудачного бунта Пригожина и его "похода на Москву" советовал "повару Путина" внимательно следить за тем, что он ест и на чем ездит.

В США будут пытаться точно установить, как был сбит самолет с главой ЧВК "Вагнер".

Кроме того, президент США отметил, что "не удивлен" таким развитием событий.

Евгений Пригожин Фото: ТАСС

"Вы можете вспомнить, когда вы спросили меня о Пригожине, я сказал, что на его месте я был бы осторожен с тем, что я пью и на чем езжу. Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", — впервые отреагировал Джо Байден на новости о смерти Пригожина.

Первая реакция президента США на гибель Пригожина

В США назвали неточной версию о том, что самолет Евгения Пригожина был сбит системой противовоздушной обороны. Также рассматривается вариант взрыва непосредственно на борту воздушного судна.

Отметим, что в среду, 23 августа 2023 года, в Тверской области РФ потерпел крушение бизнес-джет RA-02795, в котором находились владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его помощник Дмитрий Уткин. Кроме них погибли другие пассажиры самолета и персонал.

Напомним, в Госдуме РФ предлагают похоронить Пригожина в Бахмуте.

Также Фокус писал о первой реакции Байдена на смерть Пригожина в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.