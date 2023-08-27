Байден заявив про початок Вашингтоном розслідування загибелі Пригожина

Президент США не здивований смертю очільника ПВК "Вагнер" внаслідок падіння літака 23 серпня 2023 року.

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Президент США Джо Байден не здивований, що Євген Пригожин загинув, а також зазначив, що у Вашингтоні ретельно вивчать ймовірні причини падіння літака очільника ПВК "Вагнер" 23 серпня 2023 року. Про це повідомляє Sky News.

Байден пригадав, що після невдалого бунту Пригожина та його "походу на Москву" радив "кухарю Путіна" уважно стежити за тим, що він їсть та на чому їздить.

У США будуть намагатися точно встановити, як було збито літак із очільником ПВК "Вагнер".

Крім того, президент США зазначив, що "не здивований" таким розвитком подій.

Євген Пригожин Фото: ТАСС

"Ви можете пригадати, коли ви запитали мене про Пригожина, я сказав, що на його місці я був би обережний із тим, що я п'ю і на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", — уперше відреагував Джо Байден на новини про смерть Пригожина.

Перша реакція президента США на загибель Пригожина

У США назвали неточною версію про те, що літак Євгена Пригожина був збитий системою протиповітряної оборони. Також розглядається варіант вибуху безпосередньо на борту повітряного судна.

Зазначимо, що у середу, 23 серпня 2023, у Тверській області РФ зазнав аварії бізнес-джет RA-02795, у якому перебували власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його помічник Дмитро Уткін. Окрім них, загинули інші пасажири літака та персонал.

Нагадаємо, у Держдумі РФ пропонують поховати Пригожина в Бахмуті.

Також Фокус писав про першу реакцію Байдена на смерть Пригожина в авіатрощі 23 серпня 2023.