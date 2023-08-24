"Я не здивований": Байден відреагував на загибель Пригожина (відео)

Американський президент зазначив, що в Росії відбувається мало подій, у яких не був би замішаний Володимир Путін.

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Президент США Джо Байден відреагував на новину про падіння у Тверській області літака, що належить засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину. Відповідне відео опублікувало видання Sky News.

Джо Байден заявив, що не володіє точними даними про подію, однак новина його не здивувала.

"Я не знаю точно, що сталося, але я не здивований. У Росії мало що відбувається, за чим би не стояв Володимир Путін. Але я точно не знаю", — сказав президент США.

Байден про падіння літака Пригожина

Американський лідер зазначив, що останні півтори години провів на тренуванні.

За даними CNN, президент дав коментар незабаром після того, як вийшов із фітнес-студії в Лейк-Тахо, штат Невада, де займався на велотренажері та відвідав заняття з пілатесу.

У виданні також нагадали, що раніше високопосадовці адміністрації Байдена публічно говорили, що Кремль може вчинити замах на Євгена Пригожина після провального заколоту.

"На його місці я б був обережний із тим, що їм. Я б стежив за своїм меню", — сказав Байден про Пригожина в липні.

"З мого досвіду, Путін — найбільший апостол розплати. Тож я б здивувався, якби Пригожин уникнув за це подальшої відплати", — додав тоді директор ЦРУ Вільям Бернс.

Загибель Пригожина: що відомо

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, у Тверській області РФ зазнав аварії бізнес-джет RA-02795, у якому зазвичай пересувався власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

За даними Росавіації, на борту перебувало 10 осіб, зокрема Євген Пригожин і Дмитро Уткін. У МНС повідомили, що внаслідок аварії ніхто не вижив.

Подію прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, демонстративне усунення засновника ПВК "Вагнер" свідчить про те, що його заколот занадто сильно налякав Володимира Путіна.

Тим часом соціальні мережі вибухнули новою партією мемів на цю тему. Користувачі мережі пожартували про роботу "тверського ППО", подякували Ані Лорак і почали писати скорботні коментарі на сторінці Йосипа Пригожина.