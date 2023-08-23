У РФ повідомили про падіння літака Пригожина: мережа вибухнула мемами (фото)

Російські журналісти поки не зійшлися в єдиній думці щодо того, чи був засновник ПВК "Вагнер" на борту літака. Тим часом у мережі з'явилося безліч нових мемів.

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У середу, 23 серпня, одразу кілька російських ЗМІ повідомили, що засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин загинув під час падіння літака у Тверській області. Соціальні мережі вибухнули новою партією мемів на цю тему. Фокус зібрав найкращі з них.

На тлі падіння літака, що належить Євгену Пригожину, користувачі мережі згадали про реакцію президента РФ Володимира Путіна на потоплення атомного підводного човна "Курськ". Замість знаменитої фрази "вона потонула" російському лідеру приписали слова "він упав".

Фото: Скриншот

Люди також почали жартувати про роботу "тверського ППО" і порівняли Володимира Путіна з Йосипом Сталіним.

Фото: Telegram

У низці мемів було використано кадри з гучного звернення Євгена Пригожина до глави Міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, у якому засновник ПВК "Вагнер" скаржився на брак боєприпасів.

Фото: Telegram

У хід також пішла картинка з Євгеном Пригожиним у різних "образах", що стала популярною в мережі після обшуків, які відбулися в нього вдома і під час яких було знайдено перуки.

Деякі користувачі соцмереж жартома подякували співачці Ані Лорак за "ліквідацію Євгена Пригожина", а Telegram-канал "Ныл ли сегодня Евгений Пригожин" повідомив, що "постів більше не буде".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Не обійшлося без жартів про нібито причетність до події начальника ГУР Кирила Буданова, СБУ і колишнього українського президента Петра Порошенка.

Фото: Скриншот

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Крім того, люди почали писати "скорботні" коментарі на сторінці російського продюсера Йосипа Пригожина і висловлювати "співчуття" його дружині співачці Валерії.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Катастрофа літака Пригожина: що відомо

За інформацією російського порталу "Можем объяснить" у Тверській області розбився бізнес-джет Embraer 600, який належить Євгену Пригожину. За інформацією МНС загинуло 10 осіб.

Російське агентство "ТАСС" із посиланням на Росавіацію 23 серпня повідомило, що в літаку, який розбився у Тверській області, серед пасажирів значився Євген Пригожин.

Водночас російське інтернет-видання Readovka запевняє, що Пригожин перебував на борту другого "бізнес-джета" RA-02748, який слідом за першим вилетів з аеропорту в Москві.

Нагадаємо, болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю Financial Times від 11 серпня заявив, що в найближчі пів року Євген Пригожин або помре, або почне новий переворот у Росії.