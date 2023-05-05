Пригожин показав трупи "вагнерівців" і накинувся з критикою на керівництво ЗС РФ

За словами "кухаря Путіна", брак боєприпасів у його найманців досягає 70%, через що ПВК зазнає колосальних втрат серед особового складу.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав нове відео, в якому показав трупи своїх найманців, а також обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова. Ролик з'явився на Telegram-каналі "Пресслужба Пригожина".

За словами Пригожина, нестача боєприпасів сягає 70%. Також він показав тіла мертвих "вагнерівців", які, за його словами, загинули лише 4 травня. На відео можна розглянути десятки трупів.

"У нас брак боєприпасів, 70%. Шойгу, Герасимов, де на*х боєприпаси?!", — Кричить на відео Пригожин.

Він згадав дітей російських чиновників, які відпочивають у "дорогих клубах", а також знімають відео на YouTube. Швидше за все, він натякнув на дочку Шойгу, яка у січні їздила відпочивати до Дубаї.

"Думаєте про те, що якщо у вас є склади від снарядів, то ви маєте на це право. Є елементарні підрахунки — якщо ви даєте норму боєприпасів, їх (загиблих, — ред.) у п'ять разів менше. Вони прийшли сюди добровольцями та вмирають за те, щоб ви жували у своїх кабінетах із червоним деревом. Врахуйте це", — сказав голова ПВК "Вагнер" у своєму відео.

З етичних міркувань ми не можемо опублікувати цей ролик. Звернення Пригожина на фоні тіл "вагнерівців" можете переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, що звільнений "м'ясник Маріуполя" Мізинцев став замкомандиром ПВК "Вагнер". Не встигли російського офіцера звільнити зі служби наприкінці квітня, як він уже опинився у лавах приватної військової компанії Євгена Пригожина.

Ще повідомлялося, що Пригожин висловився про ядерний удар після атаки дронів на Москву. Глава ПВК "Вагнер" зажадав розібратися, чому трапилася нічна атака дронів на Кремль, а тих, хто загрожує ударом у відповідь по Україні, назвав "клоунами з ядерною бомбою".

Крім того, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Пригожин боїться знищення ПВК "Вагнер". За його словами, "вагнерівців" зазвичай використовували як живий щит, за яким ішов десант армії РФ. ПВК зараз має у розпорядженні максимум 4 тисячі найманців в Україні.