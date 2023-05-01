"Брав Бахмут" і тепер у розпачі: Пригожин боїться знищення ПВК "Вагнер", – експерт (відео)

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, "вагнерівців" зазвичай використовували як живий щит, за яким йшов десант армії РФ. ПВК зараз має максимум 4 тисячі найманців в Україні.

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Керівник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорить про величезні проблеми у найманців на Бахмутському напрямку, щоб скинути із себе відповідальність за військові провали. Про це "24 каналу" сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Голова ПВК "Вагнер" ставив Міноборони Росії ультиматум до 28 квітня. У листі до голови міністерства Сергія Шойгу він написав, що якщо "вагнерівці" не отримають боєприпасів, він віддасть розпорядження відступати.

За словами фахівця, Пригожин зараз у розпачі, хоча ще кілька місяців тому чи не щодня "брав Бахмут". "Вагнерівців" зазвичай використовували виключно як живий щит, за яким слідував російський десант.

Євген Пригожин не зможе відновити лави ПВК "Вагнер", упевнений Олександр Коваленко

Пригожин не може повноцінно компенсувати величезні втрати у рядах воєнізованого угруповання.

"Навіть якщо вони досягнуть якогось результату, його привласнять регулярні війська Росії, а не Пригожин. Я впевнений, що вони цього результату не досягнуть", – прокоментував експерт.

Погрозами відступу з Бахмута у разі відсутності боєприпасів Пригожин намагається зняти відповідальність за будь-які події, які можуть статися.

"Вірогідність таких подій висока, адже ЗС РФ концентруються саме в самому місті, маючи досить незручну ситуацію з флангами", — описав він ситуацію.

З іншого боку, Пригожин бачить, як зникає його ПВК як терористична структура, додав Коваленко.

"Відновити Пригожин її вже не зможе. За деякими прогнозами, у нього може бути зараз у розпорядженні в Україні від 2 до 4 тисяч найманців саме в Бахмуті. Це критично невелика кількість", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, що Пригожин в інтерв'ю російським пропагандистам визнавав фактичне знищення ПВК "Вагнер" в Україні. "Вагнерівці" підуть в історію, але в цьому немає нічого страшного, упевнений ватажок бойовиків.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський 30 квітня нагороджував українських захисників Бахмута. За його словами, ворог кидає до Бахмута нові штурмові групи ПВК "Вагнер", десант, мобілізованих бійців інших приватних військових компаній.

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, пропаганда РФ подає бої за Бахмут як "битву за Сталінград". Через це Москва кидає туди майже всі військові сили.