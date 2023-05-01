Ситуація складна: Сирський нагородив захисників Бахмута, які відбили кілька атак ЗС РФ (фото)

Противник, за словами генерал-полковника, також здійснює численні штурми на Лиманському напрямку та зазнає великих втрат. Силам оборони після атак вдалося взяти в полон 10 російських солдатів.

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У неділю, 30 квітня, командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав кілька районів бойових дій і нагородив захисників Бахмута. Про це повідомляє офіційна пресслужба Сухопутних військ.

Генерал працював на кількох напрямках, провів зустріч з українськими захисниками та вручив бійцям, які обороняють Бахмут нагороди та цінні подарунки.

За інформацією пресслужби, зараз інтенсивні бойові дії в районі Бахмута продовжуються. Ворог продовжує проводити численні атаки на кількох напрямках, намагаючись прорвати оборону українських позицій, проте супротивник зазнає великих втрат.

Ворог не зупиняється ні перед чим і застосовує максимум зусиль. На Бахмутському напрямку, незважаючи на значні втрати, росіяни кидають у бій нові штурмові групи Вагнера, десант, мобілізованих бійців і найманців інших російських приватних компаній.

Генерал відвідав кілька ділянок фронту Фото: Telegram

У Сухопутних військах повідомили, що ситуація залишається досить складною, проте українським захисникам вдалося провести кілька успішних контратак, у зв'язку з чим ворогові довелося залишити деякі позиції.

"На Лиманському напрямку наші захисники протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдалися. Противник зазнав втрат, нами було взято в полон 10 ворожих солдатів", — прокоментував ситуацію на фронті генерал Сирський.

Нагадаємо, 29 квітня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що, незважаючи на те, що окупанти кілька тижнів заявляють про захоплення останньої дороги на Бахмут та встановлення над нею постійного вогневого контролю, російські війська ще далекі від заявлених планів.

Також, 30 квітня військові 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" показали, як виглядає зараз місто Бахмут, за яке вже кілька місяців йдуть важкі бої.