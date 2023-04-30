Військові 93-ї бригади ЗСУ показали, який зараз вигляд має Бахмут (фото)

Наразі військові утримують південно-західні райони міста. Через сильні артобстріли від житлової забудови в Бахмуті вже практично нічого не залишилося.

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Військові 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" показали, який зараз вигляд має місто Бахмут, за яке уже кілька місяців точаться важкі бої. Фотографії опублікували на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

Військові написали, що наразі утримують південно-західні райони міста.

"Деякі позиції вже змінені, але ворог усе одно протягом 9 місяців боїв так і не зміг захопити місто повністю", — йдеться в пості на сторінці бригади в соціальній мережі.

На фотографіях, що їх опублікувала пресслужба бригади, видно, як російські військові зруйнували місто за дев'ять місяців безперервних боїв.

Нині у Бахмуті багато зелені. А ось багатоповерхові будинки практично всі зруйновані. На нижніх поверхах найбільше постраждали вікна. У них або вибиті склопакети, або взагалі відсутні рами. Верхні поверхи страждають від артобстрілу. Снаряди залишають у цегляних і залізобетонних стінах зяючі дірки.

У багатьох квартирах під час обстрілів виникають пожежі, які нікому гасити. Тому багатоквартирні будинки ще й дуже закопчені зовні.

Від упорядкованих прибудинкових територій також практично нічого не залишилося. Знищено і невеликі продуктові магазини, які були в пішій доступності для мешканців того чи іншого мікрорайону.

Українські бійці показали, як виглядає Бахмут після дев'яти місяців безперервних боїв Українські бійці показали, як виглядає Бахмут після дев'яти місяців безперервних боїв Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook Українські бійці показали, як виглядає Бахмут після дев'яти місяців безперервних боїв Українські бійці показали, як виглядає Бахмут після дев'яти місяців безперервних боїв Українські бійці показали, як виглядає Бахмут після дев'яти місяців безперервних боїв Українські бійці показали, як виглядає Бахмут після дев'яти місяців безперервних боїв Українські бійці показали, як виглядає Бахмут після дев'яти місяців безперервних боїв

Нагадаємо, 29 квітня Генштаб ЗСУ опублікував ранковий звіт про перебіг бойових дій, повідомивши, що втрати ЗС РФ перевищили 190 тисяч осіб. З початку повномасштабного вторгнення, як зазначає командування, окупаційні війська також втратили 3697 танків, 7184 бойові броньовані машини та понад 2900 артилерійських систем.

Цього ж дня стало відомо про те, що російські окупанти не вийшли на "дорогу життя" до Бахмута. За словами офіцера Сергія Череватого, українські логісти й інженери постійно працюють над новими шляхами сполучення, що в комплексі із Силами оборони не дає окупантам заблокувати постачання до Бахмута.