Військові 93-ї бригади ЗСУ показали, який зараз вигляд має Бахмут (фото)
Наразі військові утримують південно-західні райони міста. Через сильні артобстріли від житлової забудови в Бахмуті вже практично нічого не залишилося.
Військові 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" показали, який зараз вигляд має місто Бахмут, за яке уже кілька місяців точаться важкі бої. Фотографії опублікували на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.
Військові написали, що наразі утримують південно-західні райони міста.
"Деякі позиції вже змінені, але ворог усе одно протягом 9 місяців боїв так і не зміг захопити місто повністю", — йдеться в пості на сторінці бригади в соціальній мережі.
На фотографіях, що їх опублікувала пресслужба бригади, видно, як російські військові зруйнували місто за дев'ять місяців безперервних боїв.
Нині у Бахмуті багато зелені. А ось багатоповерхові будинки практично всі зруйновані. На нижніх поверхах найбільше постраждали вікна. У них або вибиті склопакети, або взагалі відсутні рами. Верхні поверхи страждають від артобстрілу. Снаряди залишають у цегляних і залізобетонних стінах зяючі дірки.
У багатьох квартирах під час обстрілів виникають пожежі, які нікому гасити. Тому багатоквартирні будинки ще й дуже закопчені зовні.
Від упорядкованих прибудинкових територій також практично нічого не залишилося. Знищено і невеликі продуктові магазини, які були в пішій доступності для мешканців того чи іншого мікрорайону.
Нагадаємо, 29 квітня Генштаб ЗСУ опублікував ранковий звіт про перебіг бойових дій, повідомивши, що втрати ЗС РФ перевищили 190 тисяч осіб. З початку повномасштабного вторгнення, як зазначає командування, окупаційні війська також втратили 3697 танків, 7184 бойові броньовані машини та понад 2900 артилерійських систем.
Цього ж дня стало відомо про те, що російські окупанти не вийшли на "дорогу життя" до Бахмута. За словами офіцера Сергія Череватого, українські логісти й інженери постійно працюють над новими шляхами сполучення, що в комплексі із Силами оборони не дає окупантам заблокувати постачання до Бахмута.