Военные 93-й бригады ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут (фото)

Сейчас военные удерживают юго-западные районы города. Из-за сильных артобстрелов от жилой застройки в городе уже практически ничего не осталось.

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Военные 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" показали, как выглядит сейчас город Бахмут, за который уже несколько месяцев идут тяжелые бои. Фотографии опубликовали на официальный странице бригады в Фейсбуке.

Военные написали, что сейчас удерживают юго-западные районы города.

"Некоторые позиции уже изменены, но враг все равно в течение 9 месяцев боев так и не смог захватить город полностью", — говорится в посте на странице бригады в социальной сети.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба бригады, видно, как российские военные разрушили город за девять месяцев непрерывных боев.

Сейчас в Бахмуте много зелени. А вот многоэтажные дома практически все разрушены. На нижних этажах больше всего пострадали окна. В них либо выбиты стеклопакеты, либо вообще отсутствуют рамы. Верхние этажи страдают от артобстрелов. Снаряды оставляют в кирпичных и железобетонных стенах зияющие дыры.

В очень многих квартирах во время обстрелов возникают пожары, которые некому тушить. Поэтому многоквартирные дома еще и очень закопчены снаружи.

От благоустроенных придомовых территорий тоже практически ничего не осталось. Уничтожены и небольшие продуктовые магазины, которые были в пешей доступности для жителей того или иного микрорайона.

Украинские бойцы показали, как выглядит Бахмут после девяти месяцев непрерывных боев Украинские бойцы показали, как выглядит Бахмут после девяти месяцев непрерывных боев Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook Украинские бойцы показали, как выглядит Бахмут после девяти месяцев непрерывных боев Украинские бойцы показали, как выглядит Бахмут после девяти месяцев непрерывных боев Украинские бойцы показали, как выглядит Бахмут после девяти месяцев непрерывных боев Украинские бойцы показали, как выглядит Бахмут после девяти месяцев непрерывных боев Украинские бойцы показали, как выглядит Бахмут после девяти месяцев непрерывных боев

Напомним, 29 апреля Генштаб ВСУ опубликовал утренний отчет о ходе боевых действий, сообщив, что потери ВС РФ превысили 190 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения, как отмечает командование, оккупационные войска также потеряли 3697 танков, 7184 боевых бронированных машин и более 2900 артиллерийских систем.

В этот же день стало известно о том, что российские оккупанты не вышли на "дорогу жизни" в Бахмут. По словам офицера Сергея Череватого, украинские логисты и инженеры постоянно работают над новыми путями сообщения, что в комплексе с Силами обороны не дает оккупантам заблокировать поставки в Бахмут.