Военные 93-й бригады ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут (фото)
Сейчас военные удерживают юго-западные районы города. Из-за сильных артобстрелов от жилой застройки в городе уже практически ничего не осталось.
Военные 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" показали, как выглядит сейчас город Бахмут, за который уже несколько месяцев идут тяжелые бои. Фотографии опубликовали на официальный странице бригады в Фейсбуке.
Военные написали, что сейчас удерживают юго-западные районы города.
"Некоторые позиции уже изменены, но враг все равно в течение 9 месяцев боев так и не смог захватить город полностью", — говорится в посте на странице бригады в социальной сети.
На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба бригады, видно, как российские военные разрушили город за девять месяцев непрерывных боев.
Сейчас в Бахмуте много зелени. А вот многоэтажные дома практически все разрушены. На нижних этажах больше всего пострадали окна. В них либо выбиты стеклопакеты, либо вообще отсутствуют рамы. Верхние этажи страдают от артобстрелов. Снаряды оставляют в кирпичных и железобетонных стенах зияющие дыры.
В очень многих квартирах во время обстрелов возникают пожары, которые некому тушить. Поэтому многоквартирные дома еще и очень закопчены снаружи.
От благоустроенных придомовых территорий тоже практически ничего не осталось. Уничтожены и небольшие продуктовые магазины, которые были в пешей доступности для жителей того или иного микрорайона.
Напомним, 29 апреля Генштаб ВСУ опубликовал утренний отчет о ходе боевых действий, сообщив, что потери ВС РФ превысили 190 тысяч человек. С начала полномасштабного вторжения, как отмечает командование, оккупационные войска также потеряли 3697 танков, 7184 боевых бронированных машин и более 2900 артиллерийских систем.
В этот же день стало известно о том, что российские оккупанты не вышли на "дорогу жизни" в Бахмут. По словам офицера Сергея Череватого, украинские логисты и инженеры постоянно работают над новыми путями сообщения, что в комплексе с Силами обороны не дает оккупантам заблокировать поставки в Бахмут.