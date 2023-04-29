Российские оккупанты не вышли на "дорогу жизни" в Бахмут, — командование

По словам офицера Сергея Череватого, украинские логисты и инженеры постоянно работают над новыми путями сообщения, что в комплексе с Силами обороны не дает оккупантам заблокировать поставки в Бахмут.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска еще далеки от захвата "дороги жизни" на Бахмут. Об этом 29 апреля он сообщил в комментарии для "Зеркала недели".

Российские оккупанты уже несколько недель говорят о "захвате" последней дороги или об установлении постоянного огневого контроля над ней. По словам Череватого, ситуация действительно сложная, но украинские силы обороны не дают захватить "дорогу жизни".

"Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", — сообщил Череватый.

Более того, он добавил, что работают инженеры и специалисты по логистике, чтобы проложить новые пути сообщения с Бахмутом. Благодаря этому украинские военные получают военное оборудование, медикаменты, продукты, а также эвакуируют раненых.

Трасса, ведущая в Бахмут Фото: deepstatemap.live

Украинский Генштаб видит и знает все намерения российских оккупантов, поэтому по врагу отрабатывают заранее. В комплексе все это позволяет Силам обороны продолжать держать оборону в Бахмуте и дальше.

Напомним, 29 апреля журналист Богдан Мирошников написал, что российские войска уже якобы выходили на последнюю трассу в Бахмут.

28 апреля Череватый заявил, что ВСУ достигли паритета с ВС РФ по артиллерии в Бахмуте. Украинские военные добились этого благодаря точности, а не количеству.